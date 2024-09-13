Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

KPP Badora Kunjungi Galangan Kapal Batam, Evaluasi Potensi Pajak

Yaser Rafi Pramudya , Jurnalis-Jum'at, 13 September 2024 |10:11 WIB
KPP Badora Kunjungi Galangan Kapal Batam, Evaluasi Potensi Pajak
KPP Badora Kunjungi Galangan Kapal Batam. (Foto: Okezone.com/KPP)
JAKARTA - Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing (KPP Badora) melakukan kunjungan kerja ke American Bureau of Shipping (ABS). Kunjungan tersebut dalam upaya mengevaluasi potensi pajak dengan lebih mendetail.

Kepala KPP Badora Rina Lisnawati menjelaskan, tujuan kunjungan adalah untuk mengumpulkan data terbaru yang dapat meningkatkan kepatuhan pajak dan memberikan layanan yang lebih baik.

"Selain itu, tim KPP Badora juga akan berkoordinasi dengan Kantor Wilayah DJP Kepulauan Riau sebelum kembali ke Jakarta," ujarnya, Jumat (13/9/2024).

Kunjungan ini dihadiri oleh Kepala Seksi Pengawasan I Danang Dwi Purnomo, serta Account Representative Grace Monalisa Simanjuntak dan Yanti Kustini. Mereka disambut oleh Hendra Satwika, Office Supervisor ABS, serta seorang petugas administrasi dari kantor cabang Batam.

Agendanya meliputi kunjungan ke kantor ABS di Menara Aria, Harbour Bay Downtown, serta galangan kapal PT Pax Ocean Group di Tanjung Uncang, yang merupakan mitra bisnis ABS. ABS, sebagai Bentuk Usaha Tetap (BUT) dari Amerika, adalah biro klasifikasi kelautan yang didirikan pada tahun 1862.

Telusuri berita finance lainnya
