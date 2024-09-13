Pendaftaran Seleksi CPNS 2024 Sudah Tutup, Ini Tahapan Berikutnya

JAKARTA - Pendaftaran seleksi CPNS 2024 sudah berakhir. Saat ini sedang dilakukan seleksi administrasi terhadap berkas lamaran dan dokumen persyaratan lainnya sebagaimana tercantum dalam pengumuman yang dilaksanakan dengan prinsip kehati-hatian dan ketelitian serta tentunya rahasia dengan tidak menyebarluaskan data pribadi dan dokumen pendaftar.

Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia (OSDM) Kemenperin, Sri Hastuti Nawaningsih mengatakan, tahap berikutnya adalah Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dengan sistem Computer Assisted Test (CAT) BKN, serta SKB tambahan berupa wawancara kompetensi bidang untuk seluruh formasi jabatan dan tes kemampuan mengajar bagi formasi guru, dosen, instruktur dan widyaiswara.

Hastuti menyebut, SKD dan SKB dengan sistem CAT BKN dilaksanakan menggunakan fasilitas BKN pada kantor regional, Unit Pelaksana Teknis (UPT) serta lokasi mandiri yang ditentukan oleh BKN. Pelaksanaan SKB tambahan akan dilakukan oleh tim Kemenperin secara daring (online) dengan memanfaatkan teknologi informasi guna memudahkan peserta dalam mengikuti SKB tambahan tersebut.

“SKB tambahan pada pengadaan CPNS Kemenperin tahun anggaran 2024 diselenggarakan untuk menilai kompetensi yang dimiliki pelamar dengan standar tugas jabatannya sehingga individu mampu menampilkan unjuk kerja yang tinggi sesuai dengan bidang jabatannya masing-masing,” ujarnya, Jumat (13/9/2023).

Sementara itu, dalam pendaftaran kemarin, jumlah pendaftar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Kementerian Perindustrian (Kemenperin) hampir 15 ribu orang.

Hastuti mengatakan bahwa hingga penutupan pendaftaran pada 10 September 2024 kemarin, ada 14. 973 orang yang mendaftar. Adapun total alokasi kebutuhan sebanyak 971 yang meliputi tenaga teknis, tenaga guru, hingga tenaga kesehatan.