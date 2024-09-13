10 Cara Menjawab Apa Pencapaian Terbesar dalam Hidupmu saat Interview Kerja

JAKARTA – 10 cara menjawab apa pencapaian terbesar dalam hidupmu saat interview kerja. Pertanyaan ini adalah salah satu yang sering muncul dalam wawancara dan pelamar perlu tahu cara yang tepat untuk menjawabnya. Pertanyaan ini bisa menjadi momen krusial yang menentukan kesan pelamar di mata pewawancara.

Berikut ini adalah 10 cara yang dapat dilakukan pelamar untuk menjawab pertanyaan tersebut yang telah dirangkum oleh Okezone dari berbagai sumber:

1. Pilih pencapaian yang relevan

Pelamar sebaiknya memilih pencapaian yang berkaitan dengan pekerjaan yang dilamar. Ini akan menunjukkan bahwa pengalaman yang dimiliki pelamar dapat memberikan manfaat bagi perusahaan.

2. Fokus pada dampak yang dihasilkan

Pelamar tidak hanya menyebutkan pencapaian mereka, tetapi juga menjelaskan dampak positif dari pencapaian tersebut. Ini menunjukkan bahwa kontribusi pelamar membawa hasil yang signifikan.

3. Gunakan format STAR

Format STAR (Situation, Task, Action, Result) sangat membantu pelamar menjelaskan pencapaian secara terstruktur. Dengan format ini, pelamar dapat memberikan gambaran yang jelas tentang situasi dan peran mereka.

4. Tonjolkan keterampilan yang relevan

Pelamar perlu memilih pencapaian yang menonjolkan keterampilan atau keahlian yang relevan dengan posisi yang diinginkan. Ini akan memperkuat alasan mengapa pelamar cocok untuk posisi tersebut.

5. Tetap jujur

Kejujuran sangat penting dalam menjawab pertanyaan ini. Pelamar harus menghindari melebih-lebihkan pencapaian mereka, karena pewawancara biasanya dapat mengenali jawaban yang tidak realistis.