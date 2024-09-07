7 Cara Menjawab Pekerjaan yang Disukai Dan Tidak Disukai saat Interview Kerja

JAKARTA - 7 cara menjawab pekerjaan yang disukai dan tidak disukai saat interview kerja. Saat menghadapi situasi ini wawancara kerja, pelamar akan dihadapkan dengan berbagai pertanyaan yang mempunyai tujuan mengetahui lebih dalam diri seseorang pelamar.

Dirangkum oleh Okezone, Sabtu (7/92024). 7 cara menjawab pekerjaan yang disukai dan tidak disukai saat interview kerja, simak baik-baik informasi ini dengan teliti.

1. Fokus dengan Keterampilan dan Pengalaman

Pada saat menjawab pertanyaan tentang pekerjaan yang pelamar sukai, terus fokuskan pada keterampilan dan pengalaman yang sangat relevan dengan posisi seseorang pelamar.

2. Pahami Diri Sendiri

Sebelum melakukan wawancara, luangkan waktu untuk meditasi diri, apa yang membuat Anda merasa senang dan sangat termotivasi saat melakukan pekerjaan. Dengan memahami diri sendiri, akan lebih siap untuk menjawab pertanyaan dengan jujur dan relevan.