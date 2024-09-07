Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

10 Contoh Menjawab Motivasi Kerja saat Interview

Yaser Rafi Pramudya , Jurnalis-Sabtu, 07 September 2024 |17:02 WIB
10 Contoh Menjawab Motivasi Kerja saat Interview
Motivasi Kerja saat Interview (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – 10 contoh menjawab motivasi kerja saat sedang interview. Dalam sebuah tahapan kerja tahap yang paling krusial adalah wawancara, biasanya salah satu pertanyaan yang sering muncul adalah tentang motivasi kerja.

Inilah beberapa kemungkinan pertanyaan yang akan keluar tentang motivasi kerja saat sedang interview.

- Hal apa yang membuat anda tertarik dengan posisi pekerjaan dan juga perusahaan ini

- Apa yang bisa Anda berikan untuk perusahaan ini?

- Apa motivasi Anda bekerja di bidang ini?

- Strategi apa yang Anda gunakan untuk memotivasi tim Anda sendiri?

Okezone telah merangkum bagaimana cara menjawab pertanyaan tentang motivasi kerja dan berikut ini 10 contoh jawaban motivasi kerja, Sabtu (7/9/2024).

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/320/3181148/uu_ketenagakerjaan-MIOw_large.jpg
UU Ketenagakerjaan Baru, Skema PHK dan Pengupahan Bakal Diubah 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/320/3180471/menaker_soal_lapangan_kerja-BjKx_large.jpg
Menaker Sebut Butuh 1,5 Juta Pekerja untuk Kelola Sampah hingga Pembangkit Listrik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/455/3176921/pengemis-kqKY_large.jpg
Kisah Pengemis Terkaya di Dunia Punya Harta Rp14 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/320/3172823/tenaga_kerja-WT1E_large.jpg
10 Juta Orang Butuh Pekerjaan Tiap Tahun, Angka Pengangguran Masih Tinggi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/320/3172822/gen_z-MoUF_large.jpg
Gen Z Sulit Dapat Pekerjaan, Kemnaker: Soft Skill Agak Kurang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/19/320/3171073/skck-gAv9_large.jpg
Bolehkah Perpanjang SKCK di Kota Lain? Begini Caranya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement