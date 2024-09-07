10 Contoh Menjawab Motivasi Kerja saat Interview

JAKARTA – 10 contoh menjawab motivasi kerja saat sedang interview. Dalam sebuah tahapan kerja tahap yang paling krusial adalah wawancara, biasanya salah satu pertanyaan yang sering muncul adalah tentang motivasi kerja.

Inilah beberapa kemungkinan pertanyaan yang akan keluar tentang motivasi kerja saat sedang interview.

- Hal apa yang membuat anda tertarik dengan posisi pekerjaan dan juga perusahaan ini

- Apa yang bisa Anda berikan untuk perusahaan ini?

- Apa motivasi Anda bekerja di bidang ini?

- Strategi apa yang Anda gunakan untuk memotivasi tim Anda sendiri?

Okezone telah merangkum bagaimana cara menjawab pertanyaan tentang motivasi kerja dan berikut ini 10 contoh jawaban motivasi kerja, Sabtu (7/9/2024).