Saham Meroket, Berikut 10 Emiten Terkuat di Minggu Ini

Daftar Saham Terkuat di Minggu Ini. (Foto: Okezone.com/Freepik)

JAKARTA - PT Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat 10 saham yang menguat signifikan di pekan ini. Hal ini pun mengiringi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang menyentuh rekor tertinggi.

Statistik BEI, Sabtu (14/9/202), menunjukkan PT Multipolar Technology Tbk (MLPT) melesat 134,05 persen di Rp4.330. Saham ini konsisten tumbuh sejak 5 September lalu, sehingga membawa ke level tertinggi tahunan ke Rp4.500.

Dalam sepekan, transaksi-net MLPT menyentuh Rp13,7 miliar, dengan net-volume 5,7 miliar saham. Berkat kenaikan beruntun ini, market cap perusahaan menembus Rp8,12 triliun.

Posisi kedua ditempati oleh PT Fortune Mate Indonesia Tbk (FMII) yang naik 78,57 persen hingga Rp250 per saham. Namun, investor perlu berhati-hati, karena saham ini sudah terkena aksi jual 20,89 persen pada Jumat (13/9)

Transaksi FMII dalam sepekan hanya mencapai Rp2,2 miliar, dengan volume 8,5 juta saham. Market cap perusahaan tersisa Rp1,6 triliun.

Berikut adalah deretan 10 saham top gainers periode 9 - 13 September 2024:

1. PT Multipolar Technology Tbk (MLPT) melesat 134,05 persen di Rp4.330 dari Rp1.850.

2. PT Fortune Mate Indonesia Tbk (FMII) melejit 78,57 persen di Rp250 dari Rp140.

3. PT Perdana Karya Perkasa Tbk (PKPK) menguat 71,88 persen di Rp605 di Rp352.

4. PT Kurniamitra Duta Sentosa Tbk (KMDS) menanjak 45,23 persen di Rp700 dari Rp482.