IHSG Ditutup Menguat ke Level 7.812 Sambut Akhir Pekan

Indeks Harga Saham Gabungan ditutup menguat hari ini (Ilustrasi: Shutterstock)

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup menguat ke zona hijau pada sesi terakhir perdagangan. IHSG hari ini menguat 13,97 poin atau 0,18% ke level 7.812,13 dan secara intraday indeks sempat menyentuh 7.828.

Pada penutupan perdagangan, Jumat (13/9/2024), terdapat 244 saham menguat, 328 saham melemah dan 225 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp27,1 triliun dari 25,1 miliar saham yang diperdagangkan.

Indeks LQ45 melemah 0,29% ke 955,664, indeks JII melemah 0,46% ke 520,035, indeks IDX30 melemah 0,14% ke 487,451 dan indeks MNC36 melemah 0,19% ke 368,947.

Sedangkan indeks sektoral yang berada di zona hijau yaitu industri 0,01%, konsumer siklikal 0,58%, kesehatan 0,76%, teknologi 3,67%, infrastruktur 0,34%, transportasi 0,2%.

Kemudian sektoral yang melemah ada energi 0,74%, barang baku 0,49%, konsumer non siklikal 0,19%, finansial 0,24%, properti 0,44%.

Sementara itu, saham-saham yang masuk top gainers yaitu saham PT Perdana Karya Perkasa Tbk (PKPK) naik 24,49% ke Rp605, PT Kurniamitra Duta Sentosa Tbk (KMDS) naik 23,89% ke Rp700 dan saham PT Multipolar Technology Tbk (MLPT) naik 20,28% ke Rp4330.