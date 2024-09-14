Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

5 Fakta Erick Thohir Copot Bayu Krisnamurthi sebagai Dirut Bulog

Yaser Rafi Pramudya , Jurnalis-Sabtu, 14 September 2024 |04:10 WIB
5 Fakta Erick Thohir Copot Bayu Krisnamurthi sebagai Dirut Bulog
Menteri BUMN Erick Thohir Copot Dirut Bulog (Foto: Kementerian BUMN)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir telah mencopot Bayu Krisnamurthi sebagai Direktur Utama Perum Bulog.

Di mana sebagai gantinya, pemegang saham mengangkat Wahyu Suparyono untuk mengisi posisi tersebut.

Berikut fakta-fakta Erick Thohir copot Dirut Bulog yang dirangkum Okezone, Sabtu (14/9/2024):

1. Jadi Dirut Bulog Tidak Lama

Bayu Krisnamurthi diketahui belum lama memimpin BUMN di sektor pangan tersebut. Di mana, dia diangkat sebagai orang nomor satu Bulog pada Desember 2023, menggantikan Budi Waseso alias Buwas.

2. Diganti Wahyu Suparyono

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menunjuk Wahyu Suparyono menjadi Direktur Utama Perum Bulog.

Hal ini telah disepakati pemegang saham untuk menggantikan Bayu Krisnamurthi.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/320/3186988/beras_bulog_dijarah-17PN_large.jpg
Dirut Buka Suara soal Gudang Bulog di Sibolga Dijarah Massa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/320/3179514/beras_bulog-oczq_large.jpg
Bulog Buka Suara soal Beras Menumpuk di Sultra
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/05/320/3167870/beras-SRuH_large.jpg
Dikeluhkan Masyarakat, Bos Bulog Buka-bukaan soal Kualitas Beras
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/01/320/3166943/beras_bulog-7eME_large.jpg
Prabowo Anggarkan Rp22,7 Triliun untuk Bulog di 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/09/320/3153817/erick_thohir-gspW_large.png
Alasan Erick Thohir Tunjuk Mayjen TNI Ahmad Rizal Jadi Dirut Bulog
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/03/320/3152470/menteri_bumn_erick_thohir-LXp4_large.jpg
Erick Thohir Ganti Dirut Bulog, Letjen Novi Helmy Kembali ke TNI 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement