5 Fakta Erick Thohir Copot Bayu Krisnamurthi sebagai Dirut Bulog

JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir telah mencopot Bayu Krisnamurthi sebagai Direktur Utama Perum Bulog.

Di mana sebagai gantinya, pemegang saham mengangkat Wahyu Suparyono untuk mengisi posisi tersebut.

Berikut fakta-fakta Erick Thohir copot Dirut Bulog yang dirangkum Okezone, Sabtu (14/9/2024):

1. Jadi Dirut Bulog Tidak Lama

Bayu Krisnamurthi diketahui belum lama memimpin BUMN di sektor pangan tersebut. Di mana, dia diangkat sebagai orang nomor satu Bulog pada Desember 2023, menggantikan Budi Waseso alias Buwas.

2. Diganti Wahyu Suparyono

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menunjuk Wahyu Suparyono menjadi Direktur Utama Perum Bulog.

Hal ini telah disepakati pemegang saham untuk menggantikan Bayu Krisnamurthi.