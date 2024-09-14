Jerman Minat Bangun Pembangkit Panas Bumi, Bukti Potensi Energi Hijau RI

JAKARTA — Jerman menyatakan minat mengembangkan energi hijau di Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT). Pengembangan tersebut melalui Bank Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW).

Melihat hal tersebut, Peneliti Alpha Research Database Ferdy Hasiman menilai bahwa investasi energi hijau di Indonesia ternyata besar. Oleh karena itu, investasi ini harus terus dikembangkan.

“Negara-negara Eropa, seperti Jerman saja sudah mau berinvestasi ke Manggarai melalui pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP). Itu bukti bahwa mereka percaya di wilayah kecil ini mampu melistriki daerahnya dengan energi hijau. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk menolaknya,” ujar Peneliti Alpha Research Database Ferdy Hasiman, Sabtu (14/9/2024).

Jika pengembangan PLTP Poco Leok ini berhasil, lanjut Ferdy, maka masyarakat akan menikmati limpahan investasi pada sektor lain yang segera menyusul.

“Jadi tidak hanya Jerman, investasi pada sektor pariwisata maupun kelautan bisa datang sangat luar biasa. Namun jika tidak ada pengembangan, ya susah,” tegasnya.