Sidang Kabinet Terakhir, Sri Mulyani: Kami Pasti Tak Sempurna meski Kerja Sepenuh Hati

JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani membagikan momen di Sidang Kabinet terakhir di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur. Sri Mulyani menyampaikan permohonan maaf atas kinerjanya yang tidak sempurna meski sudah dikerjakan sepenuh hati.

Dalam unggahan postingan di akun instagramnya, Sri Mulyani juga terlihat berfoto bersama AHY dan Menko Luhut dan beberapa menteri lainya.

BACA JUGA: Panglima TNI Dampingi Presiden Jokowi Tinjau Kawasan Wanagama Nusantara di IKN

Pada momen ini menunjukkan suasana yang akrab di antara pejabat tinggi negara, meskipun pada pemerintahan Indonesia sekarang sedang di tengah tantangan yang dihadapi oleh pemerintah saat ini yaitu dengan pembangunan Ibukota baru.

Kehadiran Sri Mulyani dalam kegiatan rapat paripurna terakhir ini menandai akhir dari perannya yang signifikan di dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), di mana beliau sudah banyak sekali berkontribusi pada berbagai kebijakan ekonomi dan fiskal.

“Sidang kabinet paripurna terakhir kali tuntaskan tugas dengan semangat ikhlas di hati sampaikan yang kau capai hingga kini banyak capaian meski penuh tantangan dihadapi tentu masih banyak perlu terus diperbaiki,” Dilansir dari instagram @smindrawati, Sabtu (14/9/2024).