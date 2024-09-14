Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Sidang Kabinet Terakhir, Sri Mulyani: Kami Pasti Tak Sempurna meski Kerja Sepenuh Hati

Ghanny Rachmansyah S , Jurnalis-Sabtu, 14 September 2024 |15:21 WIB
Sidang Kabinet Terakhir, Sri Mulyani: Kami Pasti Tak Sempurna meski Kerja Sepenuh Hati
Menteri Keuangan Sri Mulyani. (Foto: Okezone.com/Instagram)
A
A
A

JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani membagikan momen di Sidang Kabinet terakhir di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur. Sri Mulyani menyampaikan permohonan maaf atas kinerjanya yang tidak sempurna meski sudah dikerjakan sepenuh hati.

Dalam unggahan postingan di akun instagramnya, Sri Mulyani juga terlihat berfoto bersama AHY dan Menko Luhut dan beberapa menteri lainya.

Pada momen ini menunjukkan suasana yang akrab di antara pejabat tinggi negara, meskipun pada pemerintahan Indonesia sekarang sedang di tengah tantangan yang dihadapi oleh pemerintah saat ini yaitu dengan pembangunan Ibukota baru.

Kehadiran Sri Mulyani dalam kegiatan rapat paripurna terakhir ini menandai akhir dari perannya yang signifikan di dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), di mana beliau sudah banyak sekali berkontribusi pada berbagai kebijakan ekonomi dan fiskal.

“Sidang kabinet paripurna terakhir kali tuntaskan tugas dengan semangat ikhlas di hati sampaikan yang kau capai hingga kini banyak capaian meski penuh tantangan dihadapi tentu masih banyak perlu terus diperbaiki,” Dilansir dari instagram @smindrawati, Sabtu (14/9/2024).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/320/3174019/sri_mulyani-7dxr_large.png
Ternyata Segini Besaran Uang Pensiun Sri Mulyani
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/622/3173633/sri_mulyani-Em5c_large.png
Berapa Uang Pensiun Sri Mulyani? Ternyata Segini Besarannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/13/320/3169674/sri_mulyani-omce_large.jpeg
Badan Penerimaan Negara Siap Diluncurkan Usai Tak Ada Sri Mulyani
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/09/320/3168814/sri_mulyani_dan_menkeu_purbaya-OwJW_large.jpg
Pesan Sri Mulyani: Tidak Ada Manusia yang Sempurna
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/09/320/3168724/sri_mulyani-aIOJ_large.jpg
Jadi Warga Negara Biasa, Sri Mulyani: Hormati Ruang Privasi Kami 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/09/320/3168711/sri_mulyani_menangis-q30d_large.jpg
Sri Mulyani Menangis Saat Perpisahan dengan Pegawai Kemenkeu
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement