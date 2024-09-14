2 BUMN Masuk Daftar 1.000 Perusahaan Terbaik Dunia, Erick Thohir: Mereka Patut Diperhitungkan

JAKARTA - Majalah TIME mengumumkan 1.000 perusahaan dunia masuk dalam TIME WORLD’S BEST COMPANIES OF 2024, alias 1.000 perusahaan terbaik pada tahun ini. Dua di antaranya merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Daftar yang dibuat atas kerja sama TIME dengan Statista ini memberikan kejutan bagi bangsa Indonesia, sebab lima dari 1.000 perusahaan di dunia yang masuk daftar bergengsi tersebut berasal dari Indonesia. Dua dari lima perusahaan Indonesia BUMN yaitu PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI serta PT Bank Mandiri (Persero) Tbk atau Mandiri.

Dalam daftar Perusahaan terbaik tersebut disebutkan BNI menduduki peringkat 892, dan Bank Mandiri pada ranking 914. Adapun tiga Perusahaan asal Indonesia lainnya adalah Astra International yang menduduki peringkat 435, kemudian Adaro Energy di posisi 908, dan ⁠Charoen Phokphand Indonesia di peringkat 961.

Menteri BUMN RI Erick Thohir menilai, hal tersebut suatu pencapaian yang luar biasa. Salah satu alasannya adalah karena di award yang sama pada tahun sebelumnya (tahun 2023), belum ada BUMN dan perusahaan Indonesia yang masuk ke list Perusahaan terbaik berdasarkan TIME dan Statista.

Prestasi ini, bagi Erick, telah membawa sejumlah makna penting. Pertama, Pengakuan Internasional atas Kualitas Manajemen. Penghargaan ini menunjukkan bahwa praktik bisnis dan tata kelola perusahaan (good corporate governance) yang diterapkan oleh kedua bank tersebut telah diakui di tingkat global.

"Ini menjadi bukti bahwa perusahaan-perusahaan Indonesia mampu bersaing dengan perusahaan-perusahaan multinasional lainnya," ujarnya, Sabtu (14/9/2024).

Kedua, bukti Penguatan Citra Indonesia di Mata Dunia. Prestasi ini turut mengangkat citra positif Indonesia sebagai negara yang memiliki perusahaan-perusahaan berkualitas dan mampu bersaing di kancah internasional. Ini dapat menarik minat investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia.