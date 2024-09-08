Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Update Penggabungan BUMN Karya, Waskita Tak Lagi Ambil Proyek Tol

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Minggu, 08 September 2024 |17:07 WIB
Update Penggabungan BUMN Karya, Waskita Tak Lagi Ambil Proyek Tol
Update Penggabungan BUMN Karya. (Foto: Okezone.com/Waskita)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian BUMN mengungkapkan progres penggabungan BUMN Karya. Rencananya dari 10 perusahaan di sektor infrastruktur, akan dijadikan 4 perusahaan saja.

"(Proses penggabungan BUMN Karya) Belum, masih proses," ujarnya, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo, Minggu (8/9/2024).

Pria yang akrab disapa Tiko mengungkapkan salah satu yang akan digabung misal PT Waskita Karya (Persero) Tbk, dengan PT Hutama Karya (Persero). Kedua perusahaan tersebut akan dijadikan 1 yang akan menggarap proyek-proyek jalan atau jalan tol.

Sementara itu untuk Waskita Karya, Tiko mengatakan, tidak akan mengambil atau mengikuti proyek-proyek lelang di jalan tol. Khususnya proyek yang sifatnya penugasan pemerintah, sebab akan diberikan langsung kepada Hutama Karya (HK).

"Memang mereka (Waskita Karya) tidak akan mengambil (proyek) tol lagi. Dulu kan memang mereka di tol. Nah ke depan mereka tidak akan ambil tol baru, untuk tol, penugasan (Pemerintah), semua ada di HK," tambahnya.

Adapun dalam kajian Kementerian BUMN, penggabungan perusahaan pelat merah di sektor infrastruktur dilakukan karena jumlah BUMN Karya tergolong cukup banyak atau mencapai 10 perusahaan. Jumlah itu bahkan di luar dari perseroan yang ditangani PPA/Danareksa.

Usai merger, Kementerian akan membuat segmentasi berdasarkan fokus bisnis perusahaan. Misalnya, BUMN Karya yang ahli (expertise) di jalan tol, perumahan, pembangunan kilang minyak, dan sektor lainnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/320/3187931/purbaya-avu2_large.jpg
Purbaya Tolak Permintaan Bos Danantara Hapus Pajak BUMN: Enggak Bisa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/320/3185231/merger_bumn-mcGQ_large.jpg
3 Fakta Merger BUMN Karya Rampung Desember 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/320/3180203/bisnis-tYVr_large.jpg
Hapus Tantiem Komisaris BUMN, Ini Rencana Bisnis Krakatau Steel (KRAS)
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/320/3179297/ceo_danantara-BTuR_large.jpg
3 Fakta Jumlah BUMN Dipangkas Jadi 230 Perusahaan 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/470/3179201/infrastruktur-mkMy_large.jpeg
BUMN Rampungkan Infrastruktur Perbatasan Pos Lintas Batas Negara RI-Malaysia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/320/3178179/rosan-n7EP_large.jpg
Danantara Akan Pangkas Jumlah BUMN Jadi 230-340 Perusahaan
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement