HOME FINANCE HOT ISSUE

Erick Thohir Angkat Jeffry Haryadi Jadi Dirut Asabri

Muhammad Akbar Malik , Jurnalis-Senin, 16 September 2024 |08:41 WIB
Erick Thohir Angkat Jeffry Haryadi Jadi Dirut Asabri
Erick Thohir tunjuk Jeffry Haryadi sebagai Dirut Asabri (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri BUMN Erick Thohir menunjuk Jeffry Haryadi P. Manullang sebagai Direktur Utama (Dirut) PT ASABRI (Persero) menggantikan Wahyu Suparyono. Jeffry Haryadi sebelumnya bertugas sebagai direktur investasi menjadi direktur utama perseroan.

Perubahan tersebut berdasarkan Keputusan Menteri BUMN dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perusahaan Perseroan (Persero) PT ASABRI Nomor: SK-204/MBU/09/2024 tentang Pemberhentian dan Pengalihan Tugas Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT ASABRI (Persero).

Jeffry Haryadi menyampaikan apresiasinya terhadap dukungan seluruh karyawan perseroan terhadap jajaran direksi.

“Kami (Direksi) ada di sini karena adanya kerja sama yang erat oleh para insan ASABRI. Tidak mungkin direksi bisa mencapai titik ini hanya karena diri sendiri tanpa adanya kolaborasi bersama dan kekompakan dari semua insan ASABRI,” ujarnya dilansir dari Antara, Senin (16/9/2024).

Dia pun berharap bahwa semangat kerja sama dan sinergi antara seluruh karyawan ASABRI dapat semakin dipererat untuk membantu perseroan mencapai visi dan misinya serta memberikan kinerja yang baik di masa mendatang. Pelantikan tersebut menjadi tonggak penting dalam upaya memperkuat komitmen ASABRI dalam memberikan layanan terbaik, di tengah zaman yang semakin dinamis dan penuh tantangan.

Perseroan diharapkan dapat terus memperkuat perannya sebagai garda terdepan dalam memberikan asuransi sosial bagi prajurit TNI, anggota Polri, serta ASN Kementerian Pertahanan dan Polri.

