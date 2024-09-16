Waspada Hoaks Simulasi Tes SKD CPNS 2024

JAKARTA - Peserta CPNS 2024 diharapkan berhati-hati menjelang pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD). Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengingatkan para pelamar untuk berhati-hati terhadap hoaks dan informasi palsu yang beredar.

Dilansir dari postingan resmi akun instagram BKN @bkngoidofficial, Senin (16/9/2024), BKN secara resmi telah menyediakan tautan simulasi online yang dapat diakses melalui cat.bkn.go.id/simulasi. Namun, ada beberapa hal penting yang perlu diketahui terkait simulasi ini, Senin (16/9/2024).

Simulasi Resmi BKN Hanya untuk Pengenalan Sistem

Fitur simulasi CAT BKN yang disediakan oleh BKN bukanlah kisi-kisi soal ujian CPNS. Simulasi ini semata-mata bertujuan untuk pengenalan sistem Computer Assisted Test (CAT), sehingga pelamar dapat memahami cara kerja sistem selama tes berlangsung. Banyak pihak yang salah memahami bahwa simulasi ini mencerminkan soal yang akan diujikan, padahal hal tersebut tidak benar.

Kuota Terbatas Setiap Harinya

BKN juga menginformasikan bahwa kuota peserta simulasi terbatas setiap harinya. Pelamar yang ingin mencoba simulasi ini diharapkan memanfaatkan waktu sebaik mungkin sesuai dengan jadwal yang ditentukan.

- Senin-Selasa (WIT)

- Rabu-Kamis (WITA)

- Jumat-Sabtu (WIB)

Simulasi ini dibuka untuk berbagai zona waktu agar semua pelamar dari berbagai wilayah Indonesia dapat berpartisipasi.