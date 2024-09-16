Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

7 Aplikasi Penghasil Uang Rp25 Ribu Cair Tiap Hari

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Senin, 16 September 2024 |08:34 WIB
7 Aplikasi Penghasil Uang Rp25 Ribu Cair Tiap Hari
7 aplikasi penghasil uang Rp25 ribu cair tiap hari (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA- Sebanyak 7 aplikasi penghasil uang hingga Rp25 ribu cair tiap hari bisa menambah penghasilan Anda. Hal ini juga dapat membantu mencukupi kebutuhan sehari-hari yang semakin mahal.

Untuk mendapatkannya pun terbilang mudah. Pengguna hanya perlu menyelesaikan berbagai tugas seperti bermain game, menonton video, membaca, hingga mengisi survei.

Berikut adalah daftar 7 aplikasi penghasil uang hingga Rp25 ribu yang cair tiap hari.

1. Snack Video

Aplikasi penghasil uang yang sangat direkomendasikan untuk digunakan adalah Snack Video. Pengguna dapat mendapatkan uang hingga lebih dari 25 ribu perhari hanya dengan membuat dan menonton video saja. Nantinya, pengguna akan mendapat koin yang dapat ditukar menjadi uang tunai, pulsa, maupun saldo e-wallet.

2. Hago

Hago juga dapat menjadi pilihan aplikasi penghasil uang 25 perhari. Caranya, pengguna harus mengumpulkan poin sebanyak mungkin dari memainkan game yang ada di aplikasi. Koin ini nantinya dapat ditukar menjadi uang tunai.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
