5 Aplikasi Jual Foto Terbaik dan Aman untuk Menghasilkan Uang

JAKARTA - 5 aplikasi jual foto terbaik dan aman untuk menghasilkan uang menjadi solusi bagi para fotografer, baik amatir maupun profesional. Dengan memanfaatkan aplikasi-aplikasi ini, foto-foto kreatif kamu bisa menghasilkan uang secara mudah dan praktis.

Dalam artikel ini, kami akan membahas 5 aplikasi jual foto terbaik dan aman untuk digunakan. Setiap aplikasi menawarkan fitur dan keamanan yang dapat dipercaya, sehingga kamu bisa dengan tenang menjual karya fotografi secara online.

1. Getty Images

Getty Images Holdings, Inc. mengelola tiga situs web fotografi yaitu antaranya adalah Getty Images, iStock, dan Unsplash.

iStock merupakan penyedia fotografi microstock, sedangkan Getty Images merupakan situs fotografi stok. Meskipun keduanya adalah tempat jual foto online yang menguntungkan, mereka memiliki sistem harga yang berbeda dan jumlah penjualan yang berbeda.

Meskipun mereka menawarkan harga yang lebih tinggi, website foto stok menawarkan lebih sedikit penjualan daripada website microstock. Getty Images membayar 25% untuk gambar dan 20% untuk video, sedangkan kontributor iStock dapat memperoleh komisi sekitar 15-45%.

Unsplash merupakan situs web fotografi stok gratis yang dibeli oleh Getty Images Holdings, Inc. pada tahun 2021. Sekarang, website ini memiliki Unsplash+, yang memungkinkan pelanggan mengakses konten pilihan yang dapat digunakan secara komersial. Anda dapat memperoleh kompensasi sebesar lima hingga tiga puluh dolar per gambar (sekitar Rp78.000 hingga Rp470.000) setiap kali Anda menjual stok foto Anda di Unsplash+.

2. 500px

500px merupakan platform untuk berbagi foto bagi fotografer yang ingin menjual foto mereka di internet, berinteraksi dengan orang lain, menerima dan memberi saran, dan mencari pekerjaan.

Banyak fitur berguna yang tersedia di website ini, termasuk algoritme Pulse yang terus menampilkan foto dan fotografer baru, serta fitur Statistik yang memberikan informasi tentang kinerja foto Anda. Selain itu, ada Quests, kompetisi foto kreatif mingguan di mana orang-orang dapat berpartisipasi untuk mendapatkan hadiah.

500px menawarkan tiga tingkat keanggotaan berbeda: Free, Awesome, yang membayar USD3,99 per bulan (sekitar Rp62.000), dan Pro, yang menawarkan kesempatan kepada anggota dari semua tingkat untuk membuat kontribusi.

Anggota tingkat Free dan Awesome mendapatkan komisi 100%, sementara anggota Pro dan Awesome dapat mendapatkan hingga 60% dari penjualan bersih.