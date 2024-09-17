Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Siap-Siap! Harga Emas Diprediksi Kian Meroket

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Selasa, 17 September 2024 |22:03 WIB
Siap-Siap! Harga Emas Diprediksi Kian Meroket
Harga Emas Diprediksi Terus Naik. (Foto; okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Harga emas dunia diprediksi tembus USD2.600 per ounce. Adapun satu troy ounce setara dengan 31,1 gram, dengan demikian bila di Rupiahkan per gram menjadi Rp1,25 juta.

Direktur Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi mengatakan, kenaikan harga emas dunia dipicu setidaknya empat faktor. Pertama, spekulasi penurunan suku bunga bank sentral Amerika Serikat atau The Fed. Kedua, momentum pilpres AS, ketiga perlambatan ekonomi, dan keempat kekhawatiran pecahnya perang dunia ke-3.

"Ada indikasi harga emas dunia dalam 2 hari mendekati level USD2.600, ini level yang cukup fantastis," ujarnya dalam keterangan resmi, Senin (16/9/2024).

Lebih lanjut, Ibrahim menjelaskan spekulasi penurunan suku bunga The Fed membawa sentimen terhadap pergerakan harga emas dunia. Sebab penurunan suku bunga ini akan membuat dollar sedikit melemah dan membuat investor mengalihkan instrumen investasinya ke emas.

"Pasca data pengangguran AS yang dirilis, ada indikasi bahwa bank sentral kemungkinan menurunkan suku bunga hingga 50 bps," sambungnya.

Selain itu momentum Pilpres di AS juga menjadi sentimen terhadap pergerakan harga emas dunia. Menurutnya dengan kembali dicalonkannya Donald Trump sebagai Presiden AS, akan sangat berpengaruh terhadap pasar ketika Trump kembali terpilih menjadi pemimpin AS.

"Sering terjadi percobaan pembunuhan Trump, karena ada kemungkinan besar pilpres dimenangkan oleh Donald Trump, kita tahu dia anti Yahudi, sehingga pada saat menang, mungkin yang pertama diselesaikan konflik di Timur Tengah," kata Ibrahim.

"Kemudian Rusia - Ukraina, kemudian perang dagang antara perang dagang AS- Tiongkok, ketiga negara yang meninggalkan dollar akan mendapatkan denda 100%, sehingga kemungkinan investor kembali mengoleksi emas," tambahnya.

Lebih lanjut, Ibrahim memaparkan kondisi perlambatan ekonomi di China pasca persoalan gagal bayar obligasi properti juga menyeret dampak pada pelemahan ekonomi. Hal tersebut menurutnya dapat dilihat dari neraca perdagangan China yang sebelumya dirilis.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/320/3191929/emas_antam-MsEv_large.jpg
Harga Emas Antam Hari Ini 26 Desember Naik Rp13.000 Jadi Rp2.589.000 per Gram
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/622/3191778/harga_emas-csUS_large.jpg
Harga Emas Antam Hari Ini Turun Rp14.000 Jadi Rp2.576.000 per Gram
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/622/3191597/emas-Eor0_large.jpg
Harga Emas Cetak Rekor Tertinggi Dekati Rp2,6 Juta per Gram, Saatnya Beli atau Jual?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/622/3191583/emas-y8iH_large.jpg
Harga Emas Antam Meroket Lagi! Cetak Rekor Terbaru Dekati Rp2,6 Juta per Gram
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/622/3191398/emas_antam-Ii4s_large.jpg
Harga Emas Antam Hari Ini Kembali Cetak Rekor! Naik Rp59.000 Jadi Rp2.561.000 per Gram
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/622/3191229/harga_emas_antam-WhyZ_large.jpg
Harga Emas Antam Pecahkan Rekor Tertinggi Sepanjang Masa! Naik Rp11.000 Jadi Rp2.502.000 per Gram
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement