Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Kisruh Kadin, Bos Buruh Sebut Jokowi Tak Akan Terbitkan Keppres

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Rabu, 18 September 2024 |07:51 WIB
Kisruh Kadin, Bos Buruh Sebut Jokowi Tak Akan Terbitkan Keppres
Andi Gani temui Presiden Jokowi membahas kisruh Kadin (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA Presiden Jokowi tak akan menerbitkan keputusan presiden (Keppres) terkait pergantian Ketum Kadin. Hal ini disampaikan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea usai menemui Presiden di Istana Kepresidenan, kemarin.

Dalam pertemuan dengan Presiden itu, Andi mengaku membahas mengenai konflik internal pada kamar dagang industri (Kadin) Indonesia. Menurutnya Jokowi tidak akan ikut campur dengan urusan internal Kadin.

"Saya sangat concern dengan munas Kadin karena ini berkaitan dengan perhitungan upah minimum ke depan. Karena itu presiden menegaskan tadi saat pertemuan dengan saya, presiden tidak akan ikut campur internal Kadin," kata Andi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (17/9/2024).

Andi meyakini bahwa Presiden Jokowi tidak akan menerbitkan keputusan presiden (Keppres) terkait pergantian Ketum Kadin.

"Jadi jangan ada lagi yang mendorong presiden mengeluarkan Keppres, karena presiden sudah menegaskan dikembalikan kepada internal Kadin," ungkapnya.

"Saya meyakini hal itu," sambungnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/320/3190856/shinta-OJza_large.jpg
Pegawai Diimbau WFA 29-31 Desember 2025, Pengusaha: Jangan Ganggu Jalannya Ekonomi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/320/3190841/anindya_bakrie-X9lM_large.jpg
Anindya Bakrie Bertemu Purbaya, Bahas Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/278/3187261/rapimnas_kadin_2025-2ehJ_large.jpg
Clarissa Tanoesoedibjo Dampingi Anindya Bakrie Buka Sidang Pleno Rapimnas Kadin Indonesia 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/320/3187066/ketum_kadin_anindya-SMXo_large.jpg
Rapimnas Kadin 2025, Anindya Bakrie Minta Pemberdayaan UMKM Jadi Fokus Utama 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/320/3187052/kadin-U3nr_large.jpg
Ketum Kadin Soroti Gen Z di RI Jadi Pengangguran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/320/3187015/rapimnas_kadin_2025-yLiR_large.jpg
Didampingi Clarissa Tanoesoedibjo, Erwin Aksa: Rapimnas Kadin 2025 Jadi Ajang Konsolidasi Besar
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement