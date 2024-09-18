Kisruh Kadin, Bos Buruh Sebut Jokowi Tak Akan Terbitkan Keppres

JAKARTA – Presiden Jokowi tak akan menerbitkan keputusan presiden (Keppres) terkait pergantian Ketum Kadin. Hal ini disampaikan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea usai menemui Presiden di Istana Kepresidenan, kemarin.

Dalam pertemuan dengan Presiden itu, Andi mengaku membahas mengenai konflik internal pada kamar dagang industri (Kadin) Indonesia. Menurutnya Jokowi tidak akan ikut campur dengan urusan internal Kadin.

"Saya sangat concern dengan munas Kadin karena ini berkaitan dengan perhitungan upah minimum ke depan. Karena itu presiden menegaskan tadi saat pertemuan dengan saya, presiden tidak akan ikut campur internal Kadin," kata Andi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (17/9/2024).

Andi meyakini bahwa Presiden Jokowi tidak akan menerbitkan keputusan presiden (Keppres) terkait pergantian Ketum Kadin.

"Jadi jangan ada lagi yang mendorong presiden mengeluarkan Keppres, karena presiden sudah menegaskan dikembalikan kepada internal Kadin," ungkapnya.

"Saya meyakini hal itu," sambungnya.