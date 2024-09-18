Target Prabowo Ekonomi Tumbuh 8%, Bahlil Naikkan Konsumsi Listrik per Kapita

JAKARTA - Dewan Energi Nasional (DEN) bersama DPR RI telah sepakat untuk meningkatkan target konsumsi listrik per kapita untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengakui, target awal sebesar 5.500 kWh per kapita hanya diproyeksikan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sebesar 6%.

Namun, kata dia untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi yaitu 8%, maka target konsumsi listrik per kapita akan ditingkatkan menjadi 6.000 hingga 6.500 kWh.

"Sudah kita memutuskan kalau di angka 5.500 kWh itu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi 6% maka kita dorong ke angka 6.000 sampai 6.500 kWh untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8%," ujar Bahlil dihadapan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam acara pembukaan The 10th Indonesia International Geothermal Convention & Exhibition (IIGCE) 2024 di Jakarta Convention Center, Rabu (18/9/2024).

Bahlil mengungkapkan, rencana peningkatan konsumsi listrik per kapita ini sejalan dengan arah kebijakan Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

"Ini sejalan dengan arah kebijakan Pak Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Mas Gibran Rakabuming Raka," imbuhnya.