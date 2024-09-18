Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Target Prabowo Ekonomi Tumbuh 8%, Bahlil Naikkan Konsumsi Listrik per Kapita

Atikah Umiyani , Jurnalis-Rabu, 18 September 2024 |12:36 WIB
Target Prabowo Ekonomi Tumbuh 8%, Bahlil Naikkan Konsumsi Listrik per Kapita
Menteri ESDM Bahlil soal Ekonomi RI (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Dewan Energi Nasional (DEN) bersama DPR RI telah sepakat untuk meningkatkan target konsumsi listrik per kapita untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengakui, target awal sebesar 5.500 kWh per kapita hanya diproyeksikan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sebesar 6%.

Namun, kata dia untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi yaitu 8%, maka target konsumsi listrik per kapita akan ditingkatkan menjadi 6.000 hingga 6.500 kWh.

"Sudah kita memutuskan kalau di angka 5.500 kWh itu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi 6% maka kita dorong ke angka 6.000 sampai 6.500 kWh untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8%," ujar Bahlil dihadapan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam acara pembukaan The 10th Indonesia International Geothermal Convention & Exhibition (IIGCE) 2024 di Jakarta Convention Center, Rabu (18/9/2024).

Bahlil mengungkapkan, rencana peningkatan konsumsi listrik per kapita ini sejalan dengan arah kebijakan Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

"Ini sejalan dengan arah kebijakan Pak Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Mas Gibran Rakabuming Raka," imbuhnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/320/3190746/ekonomi_ri-P6S1_large.jpg
Koperasi Merah Putih Harus Jadi Tulang Punggung Ekonomi RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/320/3190455/gubernur_bank_indonesia-qbI5_large.jpeg
Gubernur BI Soroti Pelemahan Ekonomi Dunia pada 2026 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/320/3190081/galon-ujCn_large.jpg
KKI: 57 Persen Galon Lanjut Usia Masih Beredar Luas di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/320/3190011/ekonomi_ri-2gjR_large.jpg
Dampak Bencana Sumatera, Pertumbuhan Ekonomi Diproyeksi Tertahan 0,32 Persen dari PDB di 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/320/3188183/perdagangan_karbon-JFij_large.jpg
RI Siap Pimpin Perdagangan Karbon Dunia, Potensi Ekonomi  Rp9.422 Triliun 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/320/3188055/kkp-xTbi_large.jpg
RI Targetkan Potensi Transaksi Rp132 Miliar di FIE 2025 Paris
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement