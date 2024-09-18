Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Aplikasi Pinjaman Online Cair Cepat hingga Rp100 Juta

Shafira Kezia Andjani , Jurnalis-Kamis, 19 September 2024 |06:21 WIB
Aplikasi Pinjaman Online Cair Cepat hingga Rp100 Juta
Aplikasi pinjaman online cepat cair hingga Rp100 juta (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA – Kebutuhan dana mendesak kini bisa dipenuhi dengan mudah melalui berbagai aplikasi pinjaman online. Beberapa di antaranya menawarkan limit besar hingga Rp100 juta, dengan proses pencairan yang cepat dan mudah.

Tentunya, semua aplikasi yang disebutkan ini sudah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sehingga lebih aman untuk digunakan.

Berikut lima aplikasi pinjaman online yang bisa cair cepat dengan limit besar:

1. Spinjam

Spinjam, salah satu fitur dari Shopee, menawarkan layanan pinjaman tunai dengan cicilan sampai 12 bulan. Menariknya, Anda bisa mengajukan hingga Rp50 juta, dan pencairan dana dilakukan dalam waktu 5 menit saja, menjadikannya solusi cepat bagi pengguna yang membutuhkan dana mendesak.

2. Indosaku

Indosaku memungkinkan pengguna untuk mengajukan pinjaman tanpa perlu menggunakan KTP atau melakukan verifikasi wajah. Aplikasi ini menawarkan limit hingga Rp100 juta dengan tenor mencapai 12 bulan. Meski ada biaya administrasi sebesar 0,01%, jumlah tersebut terbilang kecil jika dibandingkan dengan kecepatan proses pencairan.

3. Tunaiku

Melalui aplikasi Tunaiku, pengguna bisa mendapatkan pinjaman tunai hingga Rp20 juta dengan bunga 1,49% per bulan. Pilihan tenor yang ditawarkan juga cukup fleksibel, mulai dari 6 bulan hingga 20 bulan. Pengajuan bisa dilakukan langsung dari ponsel, tanpa syarat yang memberatkan.

4. Indodana

Indodana memungkinkan pengajuan pinjaman dengan jumlah maksimal Rp20 juta dan tenor sampai 12 bulan. Proses pengajuannya juga cepat, hanya dalam empat langkah sederhana, dan dana akan langsung ditransfer ke rekening dalam waktu 24 jam.

Halaman:
1 2
