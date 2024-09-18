Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

8 Aplikasi Penghasil Saldo PayPal Tercepat dan Dijamin Aman

Zahra Aqilla Oktviona , Jurnalis-Rabu, 18 September 2024 |19:05 WIB
8 Aplikasi Penghasil Saldo PayPal Tercepat dan Dijamin Aman
8 Aplikasi Penghasil Saldo PayPal Tercepat dan Dijamin Aman. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - 8 aplikasi penghasil saldo PayPal tercepat dan dijamin aman yang banyak dicari pengguna internet yang ingin mendapatkan penghasilan tambahan secara online. Aplikasi-aplikasi ini menawarkan berbagai cara untuk mengumpulkan saldo PayPal, seperti menyelesaikan tugas sederhana hingga bermain game.

Dengan semakin banyaknya pilihan aplikasi yang tersedia, penting untuk memilih aplikasi yang aman dan terpercaya. Berikut 8 aplikasi yang sudah terbukti membayar dan dijamin aman untuk digunakan.

1. Cash’em All : Play and Win

Cash'em All: Play & Win adalah aplikasi yang memungkinkan Anda mendapatkan saldo PayPal gratis dengan bermain game. Meskipun aplikasi ini hanya menerima rating 2.3 di App Store, ia menerima rating yang cukup baik di Google Play, yaitu 4.2.

Meskipun demikian, Cash’em All disebut sebagai game PayPal yang terbukti membayar penggunanya, menurut ulasannya di Google Play, aplikasi ini menawarkan berbagai permainan untuk mengisi waktu luang.

2. Money App

Aplikasi Money App-Cash Rewards juga termasuk aplikasi penghasil saldo PayPal, yang telah diunduh lebih dari 10 juta pengguna di Google Play. Aplikasi ini memiliki rating 4.3 di Google Play dan 4.9 di App Store.

Karena tidak menawarkan misi yang rumit, aplikasi ini dianggap sebagai penghasil PayPal tercepat. Mengisi survei, menonton video, memberikan pendapat, mencoba layanan, dan hal lainnya adalah beberapa tugas sederhana yang dapat dilakukan pengguna untuk menghasilkan uang.

3. Shutterstock Contributor

Shutterstock contributor, platform global di mana fotografer, seniman, dan pembuat konten dapat menjual gambar, video, vektor, dan ilustrasi. Setiap kali orang membeli konten, kontributor aka mendapatkan menghasilkan uang.

Setelah mencapai minimal $35 uang dapat dicairkan dari penjualan karya mereka melalui PayPal, Payoneer, atau Skrill. Lebih dari satu miliar dolar telah diberikan oleh Shutterstock kepada kontributor di seluruh dunia, menurut situs resminya.

4. The Panel Station

The Panel Station merupakan aplikasi dan web penghasil dollar PayPal di mana Anda dapat mengisi survei untuk berbagai produk, merek, atau layanan.

Menurut situs resminya, pengguna yang menghabiskan waktu untuk menyelesaikan survei dapat memenangkan hadiah senilai $2 juta setiap tahun. Panel Station telah terbukti hadir di lebih dari 35 negara dan memiliki kolaborasi dengan perusahaan global seperti Coles, Flipkart, JB Hi-Fi, dan Lazada.

5. Poll Pay

Poll Pay salah satu aplikasi penghasil paypal terbaik 2024 karena menyediakan berbagai survei yang dapat disesuaikan dengan minat, usia, dan profil pengguna.

Pengguna yang mengisi survei akan mendapatkan poin yang dapat ditukar dengan hadiah menarik seperti uang tunai, voucher belanja, dan lainnya. Poin dapat dicairkan dengan menggunakan akun PayPal, Amazon, atau Google Play.

Halaman:
1 2
