Sah! DPR Setujui APBN 2025 Pertama Prabowo-Gibran, Belanja Negara Rp3.621,3 Triliun

JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Lodewijk F. Paulus membuka Rapat Paripurna ke-7 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025 untuk mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) Tahun 2025.

Adapun sidang paripurna kali ini dihadiri oleh 48 anggota dan 260 anggota izin tidak hadir.

Ketua Banggar DPR Said Abdullah menjelaskan proses RUU APBN 2025 hingga telah disepakati oleh sembilan fraksi partai, dengan delapan setuju, serta satu yang setuju dengan catatan pada pembicaraan I pada Selasa (17/9/2024).

“Dalam rapat tersebut, tidak ada perubahan terhadap postur APBN 2025,” ujarnya di DPR RI Jakarta hari ini Kamis (19/9/2024).

Adapun pemerintah menetapkan defisit Rp616,19 triliun atau 2,53 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Selanjutnya pendapatan negara Rp3.005,1 triliun dan belanja negara Rp3.621,3 triliun.