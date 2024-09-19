Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Sah! DPR Setujui APBN 2025 Pertama Prabowo-Gibran, Belanja Negara Rp3.621,3 Triliun

Anggie Ariesta , Jurnalis-Kamis, 19 September 2024 |11:33 WIB
Sah! DPR Setujui APBN 2025 Pertama Prabowo-Gibran, Belanja Negara Rp3.621,3 Triliun
Menteri Keuangan Sri Mulyani di DPR RI (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Lodewijk F. Paulus membuka Rapat Paripurna ke-7 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025 untuk mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) Tahun 2025.

Adapun sidang paripurna kali ini dihadiri oleh 48 anggota dan 260 anggota izin tidak hadir.

Ketua Banggar DPR Said Abdullah menjelaskan proses RUU APBN 2025 hingga telah disepakati oleh sembilan fraksi partai, dengan delapan setuju, serta satu yang setuju dengan catatan pada pembicaraan I pada Selasa (17/9/2024).

“Dalam rapat tersebut, tidak ada perubahan terhadap postur APBN 2025,” ujarnya di DPR RI Jakarta hari ini Kamis (19/9/2024).

Adapun pemerintah menetapkan defisit Rp616,19 triliun atau 2,53 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Selanjutnya pendapatan negara Rp3.005,1 triliun dan belanja negara Rp3.621,3 triliun.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/17/320/3064027/belanja-negara-prabowo-di-2025-dipatok-rp3-621-3-triliun-Ma82hLXryw.jpg
Belanja Negara Prabowo di 2025 Dipatok Rp3.621,3 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/31/320/3056920/prabowo-gibran-bakal-dirikan-badan-penerimaan-negara-CfhA33VK3j.jpg
Prabowo-Gibran Bakal Dirikan Badan Penerimaan Negara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/02/320/2948451/realisasi-belanja-negara-rp3-121-triliun-pada-2023-ini-rinciannya-PdMqKxdrZj.jpg
Realisasi Belanja Negara Rp3.121 Triliun pada 2023, Ini Rinciannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/03/320/2840350/belanja-bin-hingga-kejagung-rp29-triliun-jokowi-hati-hati-beli-barang-xt31tsDr9T.jpg
Belanja BIN hingga Kejagung Rp29 Triliun, Jokowi: Hati-Hati Beli Barang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/05/30/320/2822371/4-cara-sri-mulyani-tingkatkan-kualitas-belanja-negara-NUH8s9ra1l.jpg
4 Cara Sri Mulyani Tingkatkan Kualitas Belanja Negara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/02/09/320/2761889/belanja-orang-ri-jadi-sumber-pertumbuhan-ekonomi-5JVSScaTIo.jpg
Belanja Orang RI Jadi Sumber Pertumbuhan Ekonomi
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement