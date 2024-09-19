Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

The Fed Pangkas Suku Bunga, Sri Mulyani Minta Negara Berkembang Waspada

Anggie Ariesta , Jurnalis-Kamis, 19 September 2024 |13:16 WIB
The Fed Pangkas Suku Bunga, Sri Mulyani Minta Negara Berkembang Waspada
Menteri Keuangan Sri Mulyani soal The Fed Pangkas Suku Bunga (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan penurunan suku bunga Federal Reserve atau The Fed sebesar 50 basis poin diharapkan positif bagi perekonomian global.

Keputusan FOMC untuk memangkas suku bunga sebesar 50 bps ke kisaran 4,75 persen hingga 5 persen karena bank sentral memulai siklus tersebut untuk menopang perekonomian setelah pertempuran panjang melawan lonjakan inflasi.

"Ya itu adalah suatu langkah yang sudah diantisipasi tentu dampaknya terhadap perekonomian diharapkan positif baik pada perekonomian AS dan juga kepada seluruh dunia," ujar Sri Mulyani usai konferensi pers di Kompleks Parlemen DPR, Jakarta, Kamis (19/9/2024).

"Karena higher for longer memang salah satu faktor yang memberikan dampak sangat besar terhadap kinerja perekonomian di negara-negara berkembang, jadi penurunan ini adalah langkah yang memang kita harapkan," imbuhnya.

Federal Reserve memulai siklus pemotongan suku bunga dengan pemotongan suku bunga besar-besaran pada Rabu kemarin, tetapi ekonom percaya bahwa pemotongan suku bunga sebesar 50 basis poin bukanlah 25 bps yang baru, mengharapkan kecepatan pemotongan yang lebih terukur di masa mendatang.

Halaman:
1 2
