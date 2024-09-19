Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Sri Mulyani: Perempuan Jadi Pemimpin? Kenapa Tidak!

Fitria Azizah Banowati , Jurnalis-Kamis, 19 September 2024 |11:48 WIB
Sri Mulyani: Perempuan Jadi Pemimpin? Kenapa Tidak!
Sri Mulyani bicara soal kepemimpinan peremuan (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani menyoroti pemimpin perempuan di Indonesia. Menurutnya tak ada yang mustahil bagi perempuan menjadi seorang pemimpin.

Menurutnya, hal yang paling penting untuk menjadi seorang pemimpin adalah kesiapan diri. Seorang pemimpin harus memiliki sifat yang kompeten, berintegritas, dan profesional.

”Sebagai perempuan, Anda pasti dianugerahi kelebihan, yaitu kepekaan yang dominan sehingga kebanyakan dari perempuan lebih mudah berempati,” kata Sri Mulyani melalui akun Instagramnya, Kamis (19/9/2024).

Hal ini dia sampaikan dalam Seminar dan Musyawarah Nasional V Dharma Wanita Persatuan (DWP) yang diselenggarakan oleh Dharma Wanita Persatuan. Acara tersebut juga dihadiri Istri Mendikbudristek Nadiem Makarim yakni Fran Makarim dan Najwa Shihab.

Dalam acara tersebut, Sri Mulyani banyak bercerita mengenai pengalamannya dalam membagi waktu sebagai seorang Menteri keuangan dan juga ibu dalam keluarga. Menurutnya, kodrat perempuan sejak lahir memang dihadapkan pada norma-norma lelaki.

Halaman:
1 2
