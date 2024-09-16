Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ngemal Bareng Suami, Sri Mulyani Kenang Pergi ke Blok M Berduaan

Muhammad Akbar Malik , Jurnalis-Senin, 16 September 2024 |21:40 WIB
Ngemal Bareng Suami, Sri Mulyani Kenang Pergi ke Blok M Berduaan
Sri Mulyani Bareng Suami Ngemal di Blom M Plaza. (Foto: Okezone.com/Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama suaminya, Tonny Sumartono bernostalgia dengan bergi ke Blok M Plaza. Bahkan sebelum sampai ke pusat perbelanjaan tersebut, dirinya jalan-jalan sekitar Blok M, Jakarta Selatan.

"Kami jalan kaki dari Pasar Raya Melawai hingga naik memutar 7 lantai Blok M Plaza. Lumayan 4.000 langkah. Good exercise, sambil memutar balik masa lalu," tulis Sri Mulyani di Instagramnya, Senin (16/9/2024).

Sri Mulyani merasakan banyak hal yang berubah di Blok M. Seperti kafe kekinian hingga jajanan lesehan.

"Sabtu malam kami napak tilas. Kenangan tahun 1980an. Pergi ke Blok M berdua-duaan," tulisnya.

"Sudah banyak berubah tentunya, banyak kafe ke kinian. Dari kopi, dimsum, mochi, London layers, Uma Oma kafe yang unik hingga lesehan penuh sesak. Jual pecel, ayam dan ikan bakar, risoles mercon pedas, hingga taman literasi setasiun Blok M," sambungnnya.

Halaman:
1 2
