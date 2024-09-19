Jokowi Blakblakan soal Tantangan Transisi Energi Indonesia

JAKARTA – Presiden Jokowi mengungkapkan bahwa keterjangkauan harga menjadi tantangan Indonesia dalam melakukan transisi energi hijau. Namun hal tersebut juga menjadi dilema oleh hampir seluruh negara berkembang.

Menurut Jokowi, kemampuan ekonomi masyarakat di negara berkembang menjadi perhatian yang harus pikirkan solusinya oleh para pemangku kepentingan.

“Setiap pemerintah di negara berkembang dihadapkan pada dilema pada keterjangkauan harga. Selalu problemnya disitu, kemudian keadilan akses bagi masyarakat. Kemudian juga pemanfaatan teknologi yang tidak terbuka sehingga tidak optimal,” ucap Jokowi, Kamis (19/9/2024).

Jokowi menegaskan, Indonesia memiliki potensi besar Geothermal yang diperkirakan mencapai 40% dari potensi dunia untuk dikembangkan. Maka dari itu, Indonesia yakin untuk berkomitmen dalam melakukan langkah-langkah membangun ekonomi hijau.

“Negara kita berkomitmen menjadi bagian penting dari langkah-langkah dunia dalam membangun ekonomi hijau dalam mengembangkan industri hijau dan melakukan transisi ke energi hijau. Ini komitmen yang sudah sering saya sampaikan di mana-mana,” ujar Jokowi.