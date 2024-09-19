Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Adu Kekayaan Ariel Noah vs Ari Lasso, Siapakah Lebih Kaya?

Rina Anggraeni , Jurnalis-Kamis, 19 September 2024 |07:51 WIB
Adu Kekayaan Ariel Noah vs Ari Lasso, Siapakah Lebih Kaya?
Adu kekayaan Ariel Noah Vs Ari Lasso, siapa lebih kaya?(Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Adu kekayaan Ariel Noah vs Ari Lasso, siapakah lebih kaya? Terlebih keduanya merupakan penyanyi dengan memiliki ciri khas suaranya.

Adapun, Ariel merupakan vokalis utama dari Band Noah. Sedangkan, Ari Lasso mantan vokalis Band Dewa. Keduanya juga memiliki tarif serta kekayaan yang besar.

Berikut adu kekayaan Ariel Noah vs Ari Lasso, siapakah lebih kaya?

-Ariel Noah

Penghasilan utama dari penyanyi yang memiliki nama lengkap Nazril Irham adalah pada dunia musik. Sebab, dia merupakan vokalis Band NOAH sendiri yang mematok tarif sekali manggung hingga Rp400 juta. Diperkirakan penghasilan mantan kekasih Luna Maya ini bisa mencapai miliaran.

Selain itu, Ariel pernah membintangi film yakni Sang Pemimpi. Memiliki kharisma yang bikin cewek-cewek terpikat, membuat Ariel juga laris manis sebagai model seperti menjadi brand ambassador dan bintang iklan. Di luar karier entertainment merintis usaha sepatu bernama ARL.

Tentunya dia memiliki beberapa koleksi barang mewah seperti motor hingga mobil. Ariel memiliki mobil Lamborghini Aventador yang mempunyai harga berkisar Rp8-10 miliar, bahkan bisa mencapai Rp20 miliar.

Mobil lain yang dimiliki Ariel Noah adalah Honda CRV Turbo Prestige. Mobil ini berbanderol Rp500 juta. Lalu, mempunyai beberapa sepeda motor mahal, di antaranya BMW R Nine T. Motor dengan mesin 1.170cc ini harganya mencapai Rp600 jutaan. Selanjutnya ada BMW G310 GS dengan harga Rp130 juta. Selanjutnya BMW R18, sepeda motor ini ditaksir seharga nyaris Rp1 miliar.

Halaman:
1 2
