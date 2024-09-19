Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Segini Gaji Fantastis Calon Pemain Naturalisasi Timnas Indonesia Jairo Riedewald di Klub Inggris Crystal Palace

Rina Anggraeni , Jurnalis-Kamis, 19 September 2024 |08:34 WIB
Segini Gaji Fantastis Calon Pemain Naturalisasi Timnas Indonesia Jairo Riedewald di Klub Inggris Crystal Palace
Segini gaji calon pemain Timnas Indonesia Jairo Riedewald di klub Inggris Crsytal Palace(Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Segini gaji fantastis calon pemain naturalisasi Timnas Indonesia Jairo Riedewald di klub Inggris Crystal Palace.

Sebab, dia akan menjalani proses naturalisasi sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) pada Oktober 2024. Untuk itu pecinta bola penasaran mengenai sosoknya hingga gajinya di klub Inggris Crystal Palace.

Ternyata segini gaji fantastis calon pemain naturalisasi Timnas Indonesia Jairo Riedewald di klub Inggris Crystal Palace cukup besar. Diperkirakan dia mendapatkan Rp51 miliar untuk satu musim.

Jairo Jacquim Riedewald merupakan pemain gelandang yang saat ini membela klub Liga Inggris, Crystal Palace. Ia lahir di Haarlem, Belanda, 9 September 1996.

Pemain 26 tahun ini, rupanya memiliki darah keturunan Indonesia. Itu berasal dari ibu dan neneknya. Diketahui nenek Jairo Riedewald merupakan orang Indonesia asli Ambon, yang menikah dengan orang Belanda. Dari pernikahan itu, lahirlah ibu Jairo Riedewald.

Praktis, dari sang ibu, Jairo Riedewald menuruni darah Indonesia-Belanda. Sedangkan, ayah Jairo Riedewald, diketahui merupakan keturunan Suriname, Amerika Selatan.

Halaman:
1 2
