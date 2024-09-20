Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Gubernur BI Perry Warjiyo Kembali Jadi Ketua Umum ISEI 2024-2027

Taufik Fajar , Jurnalis-Jum'at, 20 September 2024 |13:56 WIB
Gubernur BI Perry Warjiyo Kembali Jadi Ketua Umum ISEI 2024-2027
Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo Jadi Ketua Umum ISEI. (Foto: Okezone)




JAKARTA - Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo kembali menjadi Ketua Umum Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI), yang berarti melanjutkan masa jabatannya untuk periode 2024-2027.

"Dalam Kongres ini, secara aklamasi musyawarah memberikan amanah kepada saya untuk menjadi Ketua Umum periode 2024-2027," ujar Perry dalam konferensi pers dikutip Antara Jumat (20/9/2024).

Perry juga mengapresiasi dedikasi para pengurus yang telah berperan aktif dalam memajukan ISEI, serta menegaskan pentingnya kolaborasi antara akademisi, pebisnis, dan masyarakat untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi nasional maupun daerah.

Dia pun menyebut ISEI akan terus menjalankan perannya untuk memberikan rekomendasi kebijakan.

Melalui Kongres ISEI XXII 2024 kali ini, ISEI mengusulkan hilirisasi pangan dapat didorong untuk menjadi salah satu kebijakan dalam upaya transformasi ekonomi.

Terdapat tiga alasan yang membuat hilirisasi pangan menjadi penting.

