BTS Angkut Lebih dari 81 Juta Penumpang

JAKARTA - Angkutan Perkotaan Berbasis Jalan dengan skema Pembelian Layanan atau Buy The Service (BTS) melayani sebanyak 81.797.835 penumpang sejak 2020.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Risyapudin Nursin mengatakan, BTS adalah pelayanan angkutan perkotaan yang disediakan bagi masyarakat oleh pemerintah yang akan memiliki keunggulan segi pelayanan, keamanan, kenyamanan, ketepatan jadwal pelayanan, serta terjangkau secara ekonomi oleh seluruh lapisan masyarakat. Di program ini, Pemerintah membeli setiap kilometer pelayanan angkutan yang dilaksanakan oleh operator angkutan dan pemerintah menjualnya kepada Masyarakat melalui tarif dengan harga yang terjangkau.

“Dari data yang ada, kinerja BTS mulai diresmikan pada tahun 2020 hingga 2024 ini telah memiliki total kendaraan sebanyak 852 unit bus dan 111 mobil penumpang umum. Sejak tahun 2024 beberapa Pemerintah Daerah mulai melakukan pengambil alihan Program BTS sehingga jumlah unit yang beroperasi di tahun 2024 sejumlah 724 unit bis dan 54 mobil penumpang umum. Sedangkan untuk jumlah total penumpang sebanyak 81.797.835 orang,” kata Risyapudin dalam keterangannya, Jakarta, Jumat (20/9/2024).

Dia menambahkan dengan skema ini, pemerintah mengambil alih risiko biaya pelayanan angkutan umum dan menjamin terpenuhinya standar pelayanan minimal yang ditetapkan. Skema Buy The Service, Pemerintah memberikan subsidi sehingga tarif ditetapkan lebih murah sesuai dengan biaya ekonomi dan daya beli masyarakat.

Menurut Risyapudin implementasi skema Buy The Service menjadi wujud pelaksanaan pasal 138 dan 139 UU Nomo 22 Tahun 2009 yang menyebutkan Pemerintah bertanggung jawab atas penyelenggaraan angkutan umum yang selamat, aman, nyaman dan terjangkau. Lalu Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib menjamin tersedianya angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam wilayah kabupaten/kota.

“Dengan skema ini Pemerintah berupaya tercapainya pelayanan angkutan umum perkotaan yang dapat menjawab kebutuhan masyarakat akan pelayanan angkutan umum yang lebih baik dari segi pelayanan, keamanan, kenyamanan, ketepatan jadwal pelayanan, serta terjangkau secara ekonomi oleh seluruh lapisan masyarakat,” katanya.