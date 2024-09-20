Usaha Ternak Tikus Putih Menggiurkan, Untungnya Rp5 Juta/Minggu

DENPASAR - Tikus mungkin bagi sebagian orang adalah hewan pengerat yang menggelikan. Namun tahukah Anda beternak tikus ternyata cukup menjanjikan hingga mampu hasilkan cuan puluhan juta rupiah per bulan.

Siapa sangka usaha Ida Bagus Raka Purnawan kini sukses meraup keuntungan hingga Rp5 juta per minggu. Tidak seperti peternak pada umumnya, pria asli Denpasar yang tinggal di lingkungan Banjar Penyaitan ini mendapatkan potensi keuntungan yang cukup besar dari ternak tikus putih.

Usaha pria 41 tahun ini berawal dari hobi memelihara hewan reptil khususnya ular yang mengharuskan untuk membeli pakan, yakni tikus putih. Karena dinilai pakan ular cukup mahal, ia pun berinisiatif mengembangkan tikus putih untuk kebutuhan pribadi dengan memanfaatkan pekarangan rumahnya.

Selain dijual pada sesama pehobi, hasil ternaknya juga dibutuhkan para mahasiswa sebagai bahan penelitian. Per ekornya dijual dari kisaran harga Rp5.000 hingga Rp65.000 per ekor tergantung pada jenisnya.

Dalam seminggu ia dapat menjual 1.000 ekor lebih dengan kisaran keuntungan mencapai Rp6 juta hingga Rp7 juta.

(Rani Hardjanti)