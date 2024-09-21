Syarat dan Cara Cairkan BLT Lansia Rp600 Ribu

JAKARTA - Terdapat cara mudah dalam mencairkan BLT Lansia. BLT Langsung Tunai (BLT) kembali diberikan oleh Pemerintah kepada para lansia. Per September 2024, Kartu Lansia Jakarta (KLJ) tahap 3 telah cair sebesar Rp600 ribu.

KLJ merupakan bansos yang dibuat Pemprov DKI Jakarta melalui dinas sosial (dinsos) yang masuk dalam Pemenuhan Kebutuhan Dasar (PKD)

Berikut cara-cara mencairkan BLT lansia yang telah dirangkum oleh Okezone dari berbagai sumber, Sabtu (21/9/2024):

Datang ke Cabang Bank DKI Terdekat

Anda bisa menginformasikan kepada petugas terkait ketika ingin mencairkan KLJ. Tahap selanjutnya, Anda bisa melakukan verifikasi data menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan KTP asli.

Cairkan Melalui ATM Bank DKI

Penarikan BLT juga bisa dilakukan langsung pada ATM Bank DKI. Penarikan dana bisa dilakukan dengan mengikuti langkah berikut ini:

Masukkan kartu KKS

Langkah pertama dalam proses pencairan bantuan sosial ini adalah dengan memasukkan kartu KKS. Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) merupakan kartu yang diberikan kepada keluarga penerima manfaat untuk mendapatkan BLT dari pemerintah, seperti bantuan tunai.

Masukkan PIN

Setelah memasukkan kartu KKS, Anda harus memasukkan Personal Identification Number (PIN) yang terhubung dengan kartu tersebut. PIN ini bersifat rahasia dan digunakan untuk menjaga keamanan transaksi.

Pilih menu “Tarik Tunai”

Langkah selanjutnya adalah memilih opsi penarikan tunai di mesin ATM atau tempat lain yang mendukung penarikan BLT menggunakan kartu KKS. Ini adalah langkah di mana penerima dapat menarik bantuan tunai dari saldo yang tersedia di kartu KKS.