HOME FINANCE HOT ISSUE

Kisah Sri Mulyani Terkejut Didatangi 'Manusia Setengah Dewa' Menteri Radius Prawiro

Rani Hardjanti , Jurnalis-Sabtu, 21 September 2024 |12:52 WIB
Kisah Sri Mulyani Terkejut Didatangi 'Manusia Setengah Dewa' Menteri Radius Prawiro
Buku Tentang Sri Mulyani (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani memiliki pengalaman yang tidak terlupakan. Ketika Sri Mulyani masih berprofesi sebagai pengamat ekonomi, dia mendadak didatangi 'Manusia Setengah Dewa'.

Sri Mulyani menceritakan, peristiwa itu terjadi saat masih berdomisili di Kompleks Perdagangan, Ciledug, Tangerang, Banten.

"Saya menyebutnya itu rumah river side, karena begitu pintu dibuka langsung sungai," kelakar Sri Mulyani, dalam peluncuran buku No Limits, Reformasi dengan Hati, di Gedung Dhanapala, Jumat (20/9/2024) malam.

Manusia setengah dewa yang dimaksud adalah Dr. Radius Prawiro, Drs.ec.,AK. Kala itu Radius Prawiro menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, dan Pengawasan Pembangunan RI era Presiden Soeharto.

Radius Prawiro datang tidak sendirian, melainkan ditemani istrinya. Didatangi seorang menteri di masa tersebut, merupakan suatu hal yang luar biasa.

Halaman:
1 2
