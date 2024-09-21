Masuki Masa Sanggah, Ada 3,9 Juta Pelamar CPNS 2024

JAKARTA - Proses pendaftaran seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2024 resmi berakhir dengan total pelamar yang mencapai 3.963.832 orang. Data tersebut dihimpun oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) per tanggal 17 September 2024 pukul 08.00 WIB.

Setelah proses pendaftaran berlangsung hampir satu bulan. Sejumlah instansi menutup pendaftaran lebih awal pada 10 September, sementara Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi serta Kementerian Agama menutup pendaftaran pada 13 dan 14 September.

Setelah periode pendaftaran ditutup, pelamar dapat memantau hasil seleksi administrasi yang diumumkan secara bertahap oleh setiap instansi mulai 14 hingga 19 September 2024, sesuai dengan jadwal yang ditetapkan Panitia Seleksi Nasional (Panselnas). Para pelamar juga bisa mengecek hasil tersebut melalui portal resmi SSCASN BKN dengan login menggunakan akun masing-masing.

Tahapan selanjutnya setelah pengumuman seleksi administrasi adalah masa sanggah yang berlangsung pada 20 hingga 22 September 2024. Pada tahap ini, pelamar yang merasa hasil seleksi administrasi mereka tidak sesuai dapat mengajukan keberatan. Namun, sanggahan ini hanya diperuntukkan bagi verifikasi yang dinilai keliru, bukan sebagai kesempatan untuk memperbaiki kesalahan pelamar dalam dokumen yang sudah diajukan.

Salah satu ketentuan dalam seleksi CPNS tahun ini adalah opsi bagi pelamar untuk menggunakan nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dari seleksi CPNS tahun 2023. Berdasarkan Keputusan Menteri PANRB Nomor 344 Tahun 2024, pelamar yang memenuhi syarat dapat menggunakan nilai SKD tahun sebelumnya, dengan ketentuan menggunakan NIK dan jenjang pendidikan yang sama. Pelamar dapat melamar pada jabatan yang sama atau berbeda, asalkan nilai SKD mereka memenuhi ambang batas yang ditetapkan.