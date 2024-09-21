Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Durian Buat Harga Kopi Dunia Lebih Mahal? Ternyata Ini Penyebabnya

Muhammad Akbar Malik , Jurnalis-Sabtu, 21 September 2024 |21:53 WIB
Durian Buat Harga Kopi Dunia Lebih Mahal? Ternyata Ini Penyebabnya
Kopi Mahal (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Harga lebih dari Rp100.000 (£5 di London atau USD7 di New York) untuk secangkir kopi mungkin tidak terpikirkan oleh sebagian orang. Tetapi harga ini bisa segera menjadi kenyataan gara-gara badai sempurna dari faktor ekonomi dan lingkungan di wilayah-wilayah penghasil kopi teratas di dunia.

Harga biji kopi belum disangrai yang diperdagangkan di pasar global sekarang berada pada "tingkat tertinggi dalam sejarah", kata analis Judy Ganes.

Para ahli menyalahkan hal itu pada gabungan beberapa faktor, yakni tanaman bermasalah, tekanan pasar, persediaan menipis—dan juga pengaruh buah paling bau di dunia yaitu durian.

Jadi, bagaimana kita bisa sampai di situasi seperti ini, dan seberapa besar dampaknya terhadap kopi latte Anda?

Pada 2021, embun beku telah memusnahkan tanaman kopi di Brasil, produsen biji Arabika terbesar di dunia-jenis yang biasa digunakan dalam secangkir kopi buatan barista.

Kekurangan biji kopi ini membuat pembeli beralih ke negara-negara lain seperti Vietnam, produsen utama biji Robusta, yang biasanya digunakan dalam campuran kopi instan.

Namun, petani Vietnam menghadapi kekeringan terburuk di wilayah tersebut dalam hampir satu dekade.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/320/3192543/pp-GQKA_large.jpg
PP Presisi Kantongi Tiga Kontrak Baru Senilai Rp1,2 Triliun Jelang Akhir 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/320/3192393/ekonomi_ri_2025-itPe_large.jpg
Ekonomi Indonesia 2025 Tetap Solid, Ini Faktor Pendorongnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/320/3192334/menko_airlangga-86s7_large.jpg
4 Fakta Kesepakatan Perjanjian Dagang RI-AS hingga Trump Minta Mineral Kritis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/320/3190746/ekonomi_ri-P6S1_large.jpg
Koperasi Merah Putih Harus Jadi Tulang Punggung Ekonomi RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/320/3190455/gubernur_bank_indonesia-qbI5_large.jpeg
Gubernur BI Soroti Pelemahan Ekonomi Dunia pada 2026 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/320/3190081/galon-ujCn_large.jpg
KKI: 57 Persen Galon Lanjut Usia Masih Beredar Luas di Indonesia
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement