HOME FINANCE HOT ISSUE

Ini 4 Cara agar Harga Tiket Pesawat Turun

Taufik Fajar , Jurnalis-Sabtu, 21 September 2024 |22:36 WIB
Ini 4 Cara agar Harga Tiket Pesawat Turun
Harga Tiket Pesawat di Indonesia
A
A
A

JAKARTA - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menyebut terdapat empat cara terkait format untuk penurunan harga tiket pesawat.

"Saya sudah sampaikan bahwa format daripada penurunan harga tiket itu dengan empat cara. Cara yang mestinya sudah bisa dieksekusi itu yang pertama adalah berkaitan dengan pajak atas suku cadang," ujar Budi Karya Sumadi di Jakarta dikutip Antara, Sabtu (21/9/2024).

Pajak suku cadang itu memiliki multiplier effect, di satu sisi menurunkan harga tiket dan yang kedua adalah memberikan lapangan pekerjaan lagi di Indonesia. Kalau dikenakan pajak, maka pesawat-pesawat yang dari Indonesia malah diperbaiki di luar negeri, sehingga ada pelarian modal (capital flight) yang diakibatkan oleh pajak atas suku cadang.

"Itu sedang dibahas, pada dasarnya Kementerian Keuangan setuju untuk itu," kata Budi Karya Sumadi.

Kemudian cara kedua adalah avtur dengan multiprovider yang sudah disampaikan oleh Menhub dan sudah dibahas dalam rapat dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves).

Ada beberapa hal ketentuan yang harus diperbaiki, kalau itu bisa diperbaiki maka ada penurunan atur yang cukup signifikan yang berdampak juga pada penurunan harga tiket.

