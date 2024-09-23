Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE

Ini Dia Nasabah yang Beruntung, Dapat Gebyar Hadiah BCA Senilai Miliaran Rupiah

Agustina Wulandari , Jurnalis-Senin, 23 September 2024 |22:16 WIB
Ini Dia Nasabah yang Beruntung, Dapat Gebyar Hadiah BCA Senilai Miliaran Rupiah
Bank BCA umumkan penerima Gebyar Hadiah BCA. (Foto: dok BCA)
A
A
A

JAKARTA - PT Bank Central Asia Tbk (BCA) kembali menggelar program Gebyar Hadiah BCA sejak dilaksanakan terakhir 2016 untuk program serupa. Adapun total nilai hadiah tersebut ditaksir tembus miliaran rupiah untuk beberapa jenis unit kendaraan.

Program Gebyar Hadiah BCA tahap I berlangsung pada 1 Mei – 31 Agustus 2024. Merupakan hasil undian dari kupon yang dimiliki oleh nasabah setelah melakukan transaksi menggunakan aplikasi MyBCA ataupun BCA Mobile.

Pada program Gebyar Hadiah BCA kali ini, BCA menyediakan beragam hadiah menarik yang bagi nasabah tercintanya, yaitu 5 unit Mercedes-Benz CLA 200, 12 unit Mercedes-Benz A 200 Sedan, dan 70 unit Vespa LX125.

"Kami berharap pelaksanaan program Gebyar Hadiah BCA dapat memberikan nilai tambah layanan BCA kepada para nasabah. BCA optimistis jumlah nasabah yang turut serta dan berkesempatan mendapat hadiah dari program ini akan semakin bertambah," ujar Direktur BCA Santoso di Jakarta, Senin (23/9/2024).

Ia menjelaskan, program Gebyar Hadiah BCA ini merupakan wujud apresiasi kepada seluruh nasabah setia. Harapannya lewat program ini bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk menggunakan BCA.

"Hari ini, kita menyaksikan langsung proses penarikan penerima hadiah dari program Gebyar Hadiah BCA. Kepercayaan penuh para nasabah terhadap BCA selama ini tentu tak sebanding dengan perhelatan Gebyar Hadiah BCA," ucapnya.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/11/3193009//bulog_gelar_doa_bersama_menyambut_tahun_baru_2026-RpsN_large.jpeg
BULOG Gelar Doa Bersama Menyambut Tahun Baru 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/613/3193006//cahaya_hati_cahaya_indonesia-Ffsa_large.jpeg
AQUA Dukung Kenyamanan Jamaah dalam Acara Cahaya Hati Cahaya Indonesia di Masjid Istiqlal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/11/3193003//direktur_utama_bri_hery_gunardi-Cn3H_large.jpg
Sambut 2026, Direktur Utama BRI Optimis pada Transformasi dan Strategi Jangka Panjang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/11/3192928//pgn_apresiasi_bph_migas_2025-SNbM_large.jpeg
Sedia Energi untuk Negeri, PGN Boyong Apresiasi BPH Migas 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/11/3192883//grab_indonesia-B6qu_large.jpeg
Grab Indonesia 2025: Ketika Platform Digital Jadi Bantalan Sosial dan Pertumbuhan Ekonomi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/11/3192868//dirut_bri_hery_gunardi-j4nk_large.jpeg
Impresif! Ini Sederet Capaian BRI dan Kontribusi untuk Negeri Sepanjang 2025
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement