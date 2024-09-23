Ini Dia Nasabah yang Beruntung, Dapat Gebyar Hadiah BCA Senilai Miliaran Rupiah

JAKARTA - PT Bank Central Asia Tbk (BCA) kembali menggelar program Gebyar Hadiah BCA sejak dilaksanakan terakhir 2016 untuk program serupa. Adapun total nilai hadiah tersebut ditaksir tembus miliaran rupiah untuk beberapa jenis unit kendaraan.

Program Gebyar Hadiah BCA tahap I berlangsung pada 1 Mei – 31 Agustus 2024. Merupakan hasil undian dari kupon yang dimiliki oleh nasabah setelah melakukan transaksi menggunakan aplikasi MyBCA ataupun BCA Mobile.

Pada program Gebyar Hadiah BCA kali ini, BCA menyediakan beragam hadiah menarik yang bagi nasabah tercintanya, yaitu 5 unit Mercedes-Benz CLA 200, 12 unit Mercedes-Benz A 200 Sedan, dan 70 unit Vespa LX125.

"Kami berharap pelaksanaan program Gebyar Hadiah BCA dapat memberikan nilai tambah layanan BCA kepada para nasabah. BCA optimistis jumlah nasabah yang turut serta dan berkesempatan mendapat hadiah dari program ini akan semakin bertambah," ujar Direktur BCA Santoso di Jakarta, Senin (23/9/2024).

Ia menjelaskan, program Gebyar Hadiah BCA ini merupakan wujud apresiasi kepada seluruh nasabah setia. Harapannya lewat program ini bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk menggunakan BCA.

"Hari ini, kita menyaksikan langsung proses penarikan penerima hadiah dari program Gebyar Hadiah BCA. Kepercayaan penuh para nasabah terhadap BCA selama ini tentu tak sebanding dengan perhelatan Gebyar Hadiah BCA," ucapnya.