Beri Apresiasi, BCA Optimistis Jumlah Nasabah Terus Bertambah

JAKARTA - PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) optimis jumlah nasabah terus bertambah. Oleh karena itu, BCA selalu memberikan apresiasi kepada para nasabahnya.

"Kami berharap pelaksanaan program Gebyar Hadiah BCA dapat memberikan nilai tambah layanan BCA kepada para nasabah. BCA optimistis jumlah nasabah yang turut serta dan berkesempatan mendapat hadiah dari program ini akan semakin bertambah," ujar Direktur BCA Santoso di Jakarta, Senin (23/9/2024).

Program Gebyar Hadiah BCA sejak dilaksanakan terakhir 2016 untuk program serupa. Adapun total nilai hadiah tersebut ditaksir tembus miliaran rupiah untuk beberapa jenis unit kendaraan.

Program Gebyar Hadiah BCA tahap I berlangsung pada tanggal 1 Mei – 31 Agustus 2024. Merupakan hasil undian dari kupon yang dimiliki oleh nasabah setelah melakukan transaksi menggunakan aplikasi MyBCA ataupun BCA Mobile.

Pada program Gebyar Hadiah BCA kali ini, BCA menyediakan beragam hadiah menarik yang bagi nasabah tercintanya, yaitu 5 unit Mercedes-Benz CLA 200, 12 unit Mercedes-Benz A 200 Sedan, dan 70 unit Vespa LX125.

Santoso menjelaskan, program Gebyar Hadiah BCA ini merupakan wujud apresiasi kepada seluruh nasabah setia. Harapannya lewat program ini bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk menggunakan BCA.

"Hari ini, kita menyaksikan langsung proses penarikan penerima hadiah dari program Gebyar Hadiah BCA. Kepercayaan penuh para nasabah terhadap BCA selama ini tentu tak sebanding dengan perhelatan Gebyar Hadiah BCA. Oleh karena itu, kami berkomitmen terus memberikan layanan dan produk keuangan yang andal, aman, dan berkualitas untuk menjamin kelancaran transaksi dan kebutuhan nasabah," tambahnya.

Untuk informasi mengenai nama-nama penerima hadiah Gebyar Hadiah BCA, nasabah dapat mengakses website resmi BCA di bca.id/gebyarhadiah. Nasabah penerima hadiah program Gebyar Hadiah BCA wajib menghubungi Halo BCA melalui nomor 1500888 atau aplikasi haloBCA untuk melakukan konfirmasi hadiah, paling lambat 7 hari setelah pengumuman. Pajak atas hadiah ditanggung BCA.

Sebagai wujud apresiasi bagi nasabah setia, BCA akan kembali menyelenggarakan program Gebyar Hadiah BCA untuk memberikan kesempatan kepada seluruh nasabah agar dapat memenangkan berbagai hadiah menarik. Hal ini dilakukan seiring tingginya antusiasme nasabah mengikuti program ini.

Sebagai informasi, program Gebyar BCA akan kembali dilaksanakan untuk periode 1 Oktober sampai 31 Januari 2025 mendatang. Setiap transaksi minimal Rp100 ribu, akan mendapatkan poin yang dapat dikonversi menjadi kupon undian untuk mendapatkan hadiah utama.