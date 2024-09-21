Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Berapa Gaji Satpam BCA? Segini Perkiraannya

Rina Anggraeni , Jurnalis-Sabtu, 21 September 2024 |11:19 WIB
Berapa Gaji Satpam BCA? Segini Perkiraannya
Berapa gaji satpam Bca (Foto:Freepik)
JAKARTA - Berapa gaji Satpam BCA? Segini perkiraannya yang menarik untuk dikulik. Apalagi, Bank BCA merupakan perbankan terbesar di Indonesia serta memiliki pelayanan yang baik.

Beberapa ingin melamar pekerjaan tersebut, baik menjadi teller, pegawai bahkan satpam BCA. Selain mempunyai tanggung jawab cukup besar, profesi satpam membutuhkan sejumlah syarat untuk dipenuhi.

Lantas, berapa gaji Satpam BCA? Segini perkiraannya sebesar Rp2.800.000.

Selain gaji, satpam biasanya juga mendapatkan tunjangan, seperti: Tunjangan Hari Raya (THR), Uang lembur, Tunjangan tetap dari perusahaan.

Rata-rata gaji satpam di bank berkisar antara Rp3 Juta - Rp6,5 Juta.

Berikut tugas Satpam:

1. Menjaga Keamanan dan Ketertiban

Patroli Rutin

Satpam melakukan patroli secara rutin untuk memastikan tidak ada aktivitas mencurigakan di area yang diawasi.

Menggunakan Teknologi Keamanan CCTV

Mengawasi monitor CCTV untuk mendeteksi dan merespons ancaman keamanan secara cepat. Menggunakan Teknologi keamanan seperti CCTV dan alat keamanan lainnya Anda dapat konsultasi dengan tim Nawakara, kunjungi halaman Electronic Security System – Nawakara.

