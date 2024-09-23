Ini Harta Karun RI yang Diburu Dunia

JAKARTA - Harta karun Indonesia kembali dilirik dunia. Kali ini yang jadi incaran adalah buah kelapa.

Namun sayangnya, potensi emas hijau tersebut belum dimaksimalkan. Pasalnya sampai saat ini, Indonesia mayoritas besarnya masih ekspor buah kelapa.

"Bukan kelapa sawit ya, tapi kelapa buah. Itu potensinya kita sangat besar di Indonesia, " ujar Pengusaha Jerry Hermawan Lo, Senin (23/9/2024).

Indonesia sebagai produsen kelapa buah terbesar di dunia baru bisa ekspor buahnya saja. Padahal tanaman yang dijuluki pohon kehidupan ini tergolong sebagai pohon serbaguna.

Hampir semua bagiannya dapat dimanfaatkan untuk kehidupan dari batang pohon dapat digunakan sebagai papan untuk pembuatan rumah, daunnya untuk bahan bungkus ketupat dan atap rumah, tangkai anak daunnya menghasilkan lidi untuk sapu, tangkai bunganya menghasilkan cairan nira, yang dapat diolah lebih lanjut menjadi gula kelapa.

Tak kalah penting dan bernilai paling ekonomi adalah buah kelapa, yang mampu menghasilkan daging buah muda, santan, minyak kelapa, bungkil kelapa, tepung kelapa, kopra, hingga cairan bahan pembuat nata de coco.

"Tapi Indonesia tidak jadi nomer satu dari olahan kelapa tersebut. Hanya gula aren yang tidak diolah di luar negeri. Paling kita olah jadi kopra tapi nilai ekonominya tidak tinggi. Satu bulan baru bisa dijual kopra. Di congkel, dijemur, diolah baru jadi kopra. Nilai ekonomisnya juga rendah, " ujarnya.

Menurutnya, dunia saat ini sudah melirik kelapa dari Indonesia karena segudang manfaat. Apalagi waktu Covid, permintaan kelapa tiba-tiba melesat dengan harga jual yang tinggi.

"Di China sekarang ada ribuan pabrik kelapa, mereka perlu ekspor dari kita. Kita itu ekspor kelapa dan turunannya kecil kecuali gula aren. Orang sudah tahu waktu Covid, harga air kelapa di China naik hampir 40 kali lipat. Orang tidak lagi minum softdrink atau berbahan soda, tidak natural lagi. Sekarang orang sudah mengerti harus minum barang natural," ujarnya.

Presiden Joko Widodo juga meminta agar kelapa Indonesia tidak diekspor mentah (kelapa butir atau kelapa bulat), namun diekspor sebagai barang setengah jadi atau barang jadi agar produk memiliki nilai tambah. Nata de coco, arang batok dan kelapa parut adalah beberapa produk turunan dari kelapa.

Nilai tambah nata de coco mencapai 3,6 kali, sedangkan nilai tambah arang batok mencapai 4,5 kali, nilai tambah kelapa parut mencapai 6 kali, dan nilai tambah VCO (Virgin Coconut Oil) hingga 11 kali.

Oleh karena itu, Jerry melalui agrobisnis melakukan pengembangan yang masif, di antaranya menyiapkan lahan pertanian 35 ribu hektare (ha) untuk kelapa buah, membangun pabrik olahan kelapa dan mensejahterakan petani kelapa.

"Kami bergandengan dengan masyarakat adat. Mereka punya tanah adat, kami izinin, kami kita kerjasama mengembangkannya. Produksi kelapa pasti kita beli, takutnya kan masyarakat khawatir kelapa tidak dibeli, tapi kita kasih keyakinan karena ada pabrik kita," ujarnya.