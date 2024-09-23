Anak Muda Susah Beli Rumah Gegara Terlilit Utang Paylater

JAKARTA – Terungkap banyak anak muda yang sulit mengajukan Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) karena terlilit utang Paylater. Paylater adalah jenis utang dengan metode pembayaran dengan sistem beli sekarang dan dibayar nanti yang sering menggiurkan banyak orang, termasuk anak muda.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi berkata bahwa banyak anak muda yang menggunakan fitur Paylater untuk membeli barang konsumtif tetapi mengalami kendala hingga memiliki catatan jelek yang mengakibatkan gagal mendapatkan KPR rumah pertama yang dianggap sebagai kebutuhan primer.

“Hati-hati menggunakan berbagai fasilitas kemudahan dalam berhutang apalagi untuk kebutuhan yang konsumtif, jangan,” ucap Friderica dilansir dari Instagram OJK, Senin (23/9/2024).

Dalam melakukan transaksi produk kredit dengan jumlah besar yang melibatkan pinjaman dari debitur, ada sistem yang digunakan untuk melakukan pengecekan terhadap perihal ini. Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) atau yang dulunya dikenal sebagai BI Checking atau Credit Scoring.

SLIK merupakan sistem yang dikelola oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Melalui penggunaan SLIK, informasi mengenai catatan kredit calon peminjam, status pembayaran pinjaman, dan pembayaran kredit seperti Paylater bisa dideteksi.