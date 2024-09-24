Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Segini Gaji IShowSpeed dari YouTube per Bulan

Muhammad Akbar Malik , Jurnalis-Selasa, 24 September 2024 |20:04 WIB
Segini Gaji IShowSpeed dari YouTube per Bulan
Segini gaji IShowSpeed dari Youtube per bulan (Foto: Tangkapan layar)
JAKARTA – Segini gaji IShowSpeed dari YouTube per bulan yang sedang berkunjung ke Indonesia. Jumlah penonton IShowSpeed meningkat berkat antusiasme besar penggemarnya di Indonesia.

Salah satu kunci utama untuk memperoleh penghasilan besar di YouTube adalah dengan menarik banyak penonton, juga dari donasi dan langganan konten serta iklan atau adsense di kanal pribadinya.

Sejak memulai karier di YouTube pada 2016, IShowSpeed telah mengunggah lebih dari 1.460 video yang berhasil mencapai total 2,98 miliar tayangan. Hingga saat ini, jumlah subscribers YouTube IShowSpeed telah mencapai 31,9 juta. Dikutip, Selasa (24/9/2024).

Segini Gaji IShowSpeed dari YouTube per Bulan

Dalam 30 hari terakhir, gaji IShowSpeed diperkirakan mencapai sekitar USD250 ribu atau setara Rp3,7 miliar jika menggunakan kurs Rp15.196,15 per USD. Perlu diketahui, pendapatan seorang YouTuber seperti Speed bisa berubah setiap bulan tergantung pada jumlah penontonnya.

Sebagai contoh, di bulan September 2024 ini, pendapatannya diperkirakan menyentuh 44,1 ribu USD atau sekitar Rp679 juta. Sedangkan di bulan Juli 2024, dia berhasil memperoleh penghasilan sebesar 275 ribu USD atau sekitar Rp4,2 miliar.

