Antam Jual Emas 15,97 Ton, Aset Tembus Rp42,8 Triliun

JAKARTA - PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) atau Antam melaporkan peningkatan aset selama empat tahun terakhir.

Sejak 2020 hingga 2023, total aset Antam melonjak sebesar 35% dengan tingkat pertumbuhan tahunan rata-rata (CAGR) mencapai 10,5%.

Pada 2020, aset perusahaan berada di angka Rp31,729 triliun, dan terus bertumbuh menjadi Rp32,916 triliun pada 2021.

Puncaknya, pada akhir 2023, Antam melaporkan total aset sebesar Rp42,85 triliun, mengalami kenaikan tajam sebesar 27% dibandingkan tahun 2022 yang mencapai Rp33,64 triliun.

Hingga semester pertama 2024, total aset perusahaan mencapai Rp39,18 triliun, menunjukkan stabilitas pertumbuhan yang berkelanjutan.

Sekretaris Perusahaan Antam Faisal Alkadrie menjelaskan, pertumbuhan ini dicapai melalui pengendalian biaya yang efektif serta optimalisasi kinerja produksi dan penjualan komoditas utama perusahaan seperti nikel, emas, dan bauksit.