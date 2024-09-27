Daftar Pengusaha yang Punya Bisnis Perkapalan, Nomor 1 Ada Anak Presiden

JAKARTA - Daftar pengusaha yang punya bisnis perkapalan, nomor satu ada anak Presiden. Bisnis perkapalan menjadi bisnis yang dilirik, sebab Indonesia merupakan negara kepulauan.

Bisnis ini menjadi peluang bisnis yang menjanjikan karena menjadi pintu masuk ekspor impor barang masuk atau keluar Indonesia.

Bisnis perkapalan dimanfaatkan oleh sejumlah pengusaha Indonesia yang terjun di industri perkapalan ternama.

Berikut daftar pengusaha yang punya bisnis perkapalan, nomor satu ada anak Presiden:

1.Tommy Soeharto

Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto masuk daftar pengusaha yang punya bisnis perkapalan.

Dia dikenal sebagai Pangeran Cendana karena memiliki banyak bisnis lewat Grup Humpuss. Tommy muncul menjadi pengusaha yang mengibarkan sayap saat usianya baru mencapai 30-an tahun. Tercatat, bidang usaha Humpuss bergerak di sejumlah sektor seperti sektor transportasi, perdagangan, konstruksi, otomotif, dan properti.

Perluasan usaha juga dilakukan dengan merambah ke beberapa sektor, mulai dari penambahan berbagai armada, manajemen teknis kapal, layanan manajemen awak kapal, hingga jasa keagenan kapal. Pada tahun 1997 perseroan berganti nama menjadi PT Humpuss Intermoda Transportasi.

2. Carmelia Hartoto

Pengusaha lainnya adalah Carmelita Hartoto yang menjabat Direktur Utama Andhika Lines, perusahaan yang bergerak di bidang pelayaran niaga, batu bara, dan minyak bumi.

PT Andhika Lines punya armada yang sangat beragam meliputi; kapal curah, tween decker, tanker, kapal tunda, tongkang, dan berbagai kapal lepas pantai.