HOME FINANCE SMART MONEY

Boy Thohir Borong 10 Juta Lembar Saham Indosat (ISAT)

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Selasa, 27 Januari 2026 |15:22 WIB
Boy Thohir Borong 10 Juta Lembar Saham Indosat (ISAT)
Boy Thohir Borong 10 Juta Lembar Saham Indosat (ISAT) (Foto: Okezone)
JAKARTA - Pengusaha Garibaldi Thohir memborong 10.020.000 lembar saham PT Indosat Tbk (ISAT). Garibaldi Thohir melakukan pembelian melalui PT Trinugraha Thohir (TNT), transaksi tersebut dilakukan pada Senin, 26 Januari 2026.

Boy Thohir sapaan akrabnya mengatakan, pembelian saham ini merupakan bentuk keyakinan terhadap fundamental perusahaan, kinerja positif ISAT dalam beberapa kuartal terakhir, serta optimisme terhadap sektor telekomunikasi.

“Saya melihat momentum positif di industri keuangan dan sektor telekomunikasi di Indonesia. ISAT telah menunjukkan transformasi dan peningkatan kinerja yang kuat, dan saya percaya perusahaan serta pasar modal Indonesia memiliki prospek jangka panjang yang sangat baik,” ujar Boy Thohir, Selasa (27/1/2026)

Langkah ini juga sejalan dengan visi untuk memperkuat peran lembaga keuangan nasional dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan partisipasi investor domestik.

Per kuartal III-2025, ISAT mencatat laba bersih tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar Rp3,58 triliun, dengan pedapatan pendapatan Rp41,16 triliun.

(Dani Jumadil Akhir)

