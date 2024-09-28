Pertemukan Arsjad Rasjid dan Anindya Bakrie, Bahlil: Sudah Saling Memaafkan

JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mempertemukan Arsjad Rasjid dengan Anindya Bakrie ditengah kisruh Musyawarah Luar Biasa (Munaslub) Kadin.

Mengutip akun Instagram resminya, @melangkahdaritimur.id, Bahlil terlihat merangkul Arsjad Rasjid dan Anindya Bakrie sekaligus menyebut bahwa kedua sudah saling meminta maaf ditengah perebutan kursi ketua umum Kadin.

"Hari ini saya bertemu dua sahabat saya, pak Arsjad dan pak Anin, dan dua duanya sudah insyaf, untuk menjalankan organisasi dengan baik," kata Bahlil dikutip, Sabtu (28/9/2024).

Pada kesempatan tersebut, Bahlil menyebutkan bahwa ada pihak tertentu yang 'menggoreng' isu-isu terkait perpecahan organisasi yang menaungi pelaku usaha di tanah air tersebut.

"Mereka sudah bertemu dan sudah saling memaafkan, dan Kadin kedepan akan lebih baik dan kami semua akan menjaganya," tambah Bahlil.