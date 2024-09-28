Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Anindya Bakrie Tetap Ketum Kadin, Arsjad Rasjid Jadi Dewan Pertimbangan

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Sabtu, 28 September 2024 |14:07 WIB
Anindya Bakrie Tetap Ketum Kadin, Arsjad Rasjid Jadi Dewan Pertimbangan
Ketua Umum Kadin Anindya (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Ketua umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia hasil Munaslub Anindya Bakrie buka suara usai berdamai dengan Arsjad Rasjid dalam dualisme kepemimpinan organisasi pengusaha itu.

Anin menyebut posisinya tetap sebagai Ketua Umum Kadin 2024-2029, sesuai hasil Munaslub.

Dia mengatakan terbuka apabila Arsjad Rasjid mendampingi dirinya sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Kadin.

"Karena sudah diberikan amanah pada 14 September menjadi Ketua Umum, saya sangat terbuka apabila Pak Asyad mendampingi saya tentunya di Dewan Pertimbangan." kata Anin saat ditemui setelah Seminar IKA Unpad di Jakarta Selatan, Sabtu (28/9/2024).

Anin menegaskan Munaslub adalah forum atau Munas secara umum, forum dan lembaga tertinggi daripada organisasi.

Halaman:
1 2
