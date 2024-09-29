Tren Lari di RI, Industri Pakaian Olahraga Makin Laris Manis

JAKARTA – Penjualan pakaian olahraga meroket berkat gaya hidup sehat yang semakin mendominasi masyarakat. Hal ini pun menjadi gairah bagi industri pakaian olahraga di Tanah Air.

GM Marketing MAP Active, Planet Sports Asia Panji Cakrasantana menyampaikan, kenaikan penjualan pakaian olahraga memang terjadi pasca pandemi Covid-19 selesai.

"Jadi bisa dibilang setelah pandemi lumayan meningkatnya cukup pesat ya," ujarnya, Kamis (26/9/2024).

Menurutnya, tren olahraga sebenarnya terus meningkat. Ketika pandemi banyak masyarakat olahraga dan latihan di rumah. Kemudian setelah pandemi Covid-19 bisa dilihat waktu orang-orang bersepeda.

"Beberapa tahun terakhir lari booming lagi. Jadi memang antusiasmenya juga bagus terutama khususnya kita ketahui saat ini adalah lari, dan tentunya dari sisi penjualan planet sports yang paling tinggi adalah lari, mau dari sepatu ataupun apparel running," ujarnya.

Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan gaya hidup sehat, diharapkan industri pakaian olahraga dapat terus tumbuh.

Dikesempatan yang sama, Influencer dr.Tirta juga mengakui bahwa masyarakat kini semakin sadar akan pentingnya menjaga kesehatan.