Harta Kekayaan Rapper P Diddy yang Terlibat Kasus Skandal Seks dan Perdagangan Orang

JAKARTA - Harta kekayaan Rapper P Diddy yang terlibat kasus skandal seks dan perdagangan orang. Apalagi, kasusnya ini dibongkar oleh FBI serta menyita kekayaan hingga barang-barangnya di rumah.

Beberapa harta kekayaan Rapper P Diddy yang terlibat kasus skandal seks dan perdagangan orang cukup besar. Diperkirakan memiliki kekayaan bersih sebesar USD600 juta atau sekitar Rp9,6 triliun berdasarkan kurs per 30 September 2024.

Diddy telah menjadi salah satu rapper terkaya selama beberapa dekade, tetapi tidak pernah menjadi miliarder.Dia pertama kali menjadi superstar global berkat label rekamannya, Bad Boy Entertainment. Sebagai seorang eksekutif musik, ia meluncurkan atau membentuk karier banyak artis, termasuk The Notorious B.I.G., Mary J. Blige, dan Faith Evans.

Serta memproduksi lagu untuk Usher, Lil' Kim, Mariah Carey, Boyz II Men, dan TLC, di antara banyak lainnya. Pada akhir tahun 90-an, ia merilis album rap pertama dari beberapa album rap yang sukses dan memenangkan Grammy pertamanya untuk Album Rap Terbaik.

Sepanjang tahun 90-an dan awal 2000-an, ia terus menghasilkan album dan memenangkan penghargaan. Meskipun lagu-lagunya populer di radio dan di kalangan penggemar, ada sejumlah artis hip-hop yang mengkritik penggunaan sampel dan penampilan tamu secara terus-menerus.