INSPIRASI BISNIS

Sumber Kekayaan Arini Subianto, Janda Berharta Rp20 Triliun

Dwi Fitria Ningsih , Jurnalis-Senin, 30 September 2024 |07:18 WIB
Sumber Kekayaan Arini Subianto, Janda Berharta Rp20 Triliun
Kekayaan Arini Subianto. (Foto: Okezone.com/Adaro)
A
A
A

JAKARTA - Wanita kelahiran tahun 1970, Arini Saraswaty Subianto merupakan orang terkaya di Indonesia. Ia putri pertama dari mendiang taipan Indonesia Benny Subianto.

Arini wanita berusia 53 tahun ini meneruskan bisnis peninggalan ayahnya. Ayahnya meninggal dunia pada Januari 2017 dan kemudian ia mengambil alih kerajaan bisnis yang bernilai triliunan rupiah.

Berdasarkan laporan dari Forbesa, Arini Subianto memiliki kekayaan sebesar USD1,34 miliar atau sekitar Rp20,2 triliun. Dengan jumlah tersebut, ia berhasil menempati peringkat ke-36 dalam daftar orang terkaya di Indonesia tahun 2023 versi Forbes.

Saat ini, Arini menjabat sebagai Presiden Direktur Persada Capital Investama. Ia memiliki tanggung jawab dalam berbagai sektor strategi yang merupakan fokus utama dari portofolio Persada, seperti pengolahan karet, produk pengolahan kayu, perkebunan minyak sawit, serta industri batu bara.

Sejak tahun 2017, Arini aktif melakukan investasi di berbagai perusahaan rintisan, tepatnya sektor teknologi melalui Persada. Kemudian, pada tahun 2018 ia merupakan salah satu komisaris di PT Adaro Energy Indonesia Tbk (ADRO).

Halaman:
1 2
